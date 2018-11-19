GÖRÜŞ I Adalet Bakanlığı'nın 'cinsel suçlar genelgesi'nde eksik var

Adalet Bakanlığı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin başsavcılıklara genelge gönderdi. Avukat Müjde Tozbey Erden, genelgenin etkisinin zayıf kaldığını, ilgili maddelerin kanunlaşması gerektiğinin altını çiziyor. Öte yandan genelgedeki “yazılı ve görsel basına ilişkin” madde, bu suçlara karşı kamuoyu oluşmasını engellemeyecek şekilde, dikkatle ele alınmayı hak ediyor.

Adalet Bakanlığı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin 7 maddelik bir genelge yayınlayarak başsavcılıklara yolladı.

Bakan Abdulhamit Gül imzasıyla yayınlanan 170 numaralı genelge; “Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların, bu kapsamda uygulanan korama tedbirlerinin ve delil mahiyetindeki görüntülerin son zamanlarda yazılı ve görsel basında açıkça ve sıklıkla yer aldığı görülmekle, söz konusu suçların niteliği ve konunun hassasiyeti nedeniyle aşağıda belirtilen hususlara dikkat çekilmesinde fayda görülmüştür” ifadeleriyle açılıyor.

Genelge kapsamında,

Cinsel dokunulmazlığa karşı bir suç işlendiğinin öğrenilmesi halinde, cumhuriyet savcısınca derhal soruşturmaya başlanacak ve bu konuda cumhuriyet başsavcısına bilgi verilecek.

Cumhuriyet savcısınca, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için araştırmaya başlanacak, tüm delillerin hızlı bir şekilde toplanması, adli kolluk birimlerine gerekli emir ve talimatların gecikmeksizin iletilmesi, kolluk tarafından yerine getirilecek işlemlerin takibi ve denetimi yapılacak.

Cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmelerinin önüne geçilebilmesi için ifadeler uzmanlar eşliğinde, zorunlu haller dışında tek seferde ve mümkün olduğu ölçüde Çocuk İzlem Merkezleri kullanılarak bizzat cumhuriyet savcısı tarafından alınacak.

Cinsel dokunulmazlığı ihlal edilen suç mağdurlarının ifade alma işlemlerinde adli görüşme odaları kullanılacak.

Soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilecek

Cinsel suç soruşturmalarında, delillerin toplanması sırasında yaşanabilecek eksiklik veya gecikme nedeniyle koruma tedbirleri hakkında birbirinden farklı değerlendirme ve uygulamalara gidilmesinin, mağdur ve yakınları kadar toplumun da adalete olan inancını olumsuz etkileyebileceği hususu göz önünde bulundurulacak.

Soruşturmalarda, mağdur ve çocuğun mahremiyetinin korunması, soruşturma konusu eylemin onların geleceği üzerinde olumsuz etkiler bırakmasının önüne geçilebilmesi ve masumiyet karinesinin korunabilmesi açısından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilecek.

Soruşturma dosyasına ilişkin delil veya görüntüleri usulüne aykırı olarak paylaşan ya da buna sebebiyet verenler hakkında kanuni gereği yapılacak.

Genelgeye dair görüşlerini paylaşan Avukat Müjde Tozbey Erden, cinsel istismara uğrayan çocuklardan ifade alınması konusundaki maddeye dair içeriğin 2012 yılında yayımlanan Başbakanlık imzalı bir genelgede de yer aldığını, dava süreçlerinde bu genelgeye başvurulduğunu ancak kanunlaşmaması sebebi ile uygulamada zayıf kaldığını belirtti. Erden “Cinsel istismar mağduru çocuklar defalarca çeşitli kurumlardaki insanların önünde ifade veriyorlar. Soruşturmanın açılması ise savcının bir suç tespit etmesi durumunda gerçekleşebiliyor. Savcılığın derhal soruşturmaya başlayacak olması, çocukların Çocuk İzlem Merkezleri’nde ifadelerinin alınması çok önemli adımlar ancak genelge maddeleri kanunlaşmadığı sürece uygulama savcı ve hakimin inisiyatifine kalıyor” diyor.

Genelgenin “Çocuk İzlem Merkezleri” ile ilgili olan maddesi, 2012’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan genelgenin tekrarı iken, aradan geçen 6 yıllık sürede ise genelgeye rağmen çocukların benzer ifade süreçlerine maruz kaldığı biliniyor. Bu fiili durumun üzücü bir örneği geçtiğimiz yıl yaşanmış, İzmir’de 9 yaşındaki bir kız çocuğu, kendisini taciz eden kişiyle karşılaşacağı duruşma öncesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

BASIN MADDESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Genelgenin önemli bir noktası da yazılı ve görsel basına ilişkin madde. Bu maddede çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların, bu kapsamda uygulanan koruma tedbirlerinin ve delil mahiyetindeki görüntülerin, yazılı ve görsel basında yer aldığı hatırlatılıyor. Bu maddeye göre, soruşturma dosyasına ilişkin paylaşımlarda bulunan ya da buna sebebiyet verenler hakkında yasal işlem yapılacak.

Türkiye'de çocuklara ve kadınlara dönük işlenen suçlar, son yıllarda daha fazla kamuoyuna yansıyor. Önemli bir bölümü cinsel istismar ve hayata kast içeren bu suçların gündeme gelmesi, verilerin paylaşılması; adalet arayışı için toplumsal bir hareketlilik oluşmasını da beraberinde getiriyor.

Öyle ki bugüne dek yaşanan pek çok örnekte, ilgili suçlara karşı bir kamuoyu basıncının oluşması, faillerin cezasızlık politikaları eşliğinde serbest bırakılmasına mani oldu.

Cinsel saldırının kanıtlanmış olmasına karşın tutuksuz yargılanan faillere, planlayarak cinayet işlemesine karşın mahkemelerde "iyi hal" indirimi alan katillere karşı, adaletin işleyişindeki aksaklığa dönük toplumsal bir direncin gelişmesi önem kazanıyor. Nitekim bunun son örneği, Şule Çet davasında kendini gösterdi. Cinsel saldırı bulgusu olmasına karşın iki kez salıverilen saldırganlar, kadın örgütlerinin olayın takipçisi olması sayesinde, ancak üçüncü gözaltı kararının ardından tutuklanabilmişti. Üstelik saldırganların, tutuksuz yargılandıkları süre içinde yurt dışına kaçış için seyahat organizasyonu yaptıkları görülmüştü

Öte yandan olayların basında yer bulma biçiminde, cinsel saldırıya, şiddete maruz bırakılan kadın ve çocukların haklarının korunması, özenle ele alınmayı hak eden bir başlık olmayı sürdürüyor. Cinsiyetçi bir haber dilinin kullanılması, faillerin değil suça maruz kalanların fotoğraflarının paylaşılması, şiddetin öyküleştirilerek ve tüm maddi detaylarıyla anlatılması doğru değil ve mahkum edilmesi gerekiyor. Ancak bu suçlara ilişkin bilginin sorumluluk sahibi bir yöntem gözetilerek haberleştirilmesi, kadın ve çocuk haklarının bilgisinin yaygınlaşmasında, adalet arama cesaretinin gösterilmesinin teşvik edilmesinde önem taşıyor.

Bu nedenle genelgenin basına ilişkin maddesinin, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlara karşı kamuoyu oluşmasını engellemeyecek, failler hakkındaki cezasızlık atmosferini korumayı hedeflemeyecek şekilde ele alınması gerekiyor.