Görüntüleri ilgi toplamıştı... 'Çikolata' ve 'boncuk' yan yana...

Hatice Keskin (67) isimli yurttaşın bakımını üstlendiği köpek yavrusuyla çekilen görüntüleri sosyal medyada ilgi toplamıştı. Görüntülerin ardından MAKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner ile ekibi, Keskin'in evine giderek, köpeğin bakımını yapıp, mama yardımında bulundu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Hatice Keskin (67) isimli yurttaşın bakımını üstlendiği köpek yavrusuyla çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çocukluğundan beri sahipsiz hayvanları besleyen Keskin, son olarak ilçede görev yapan müzik öğretmeni Mesut Çal'ın getirdiği 1,5 aylık sokak köpeğinin bakımını üstlendi. 2 çocuk ve 3 torun sahibi Hatice Keskin, öğretmen Çal'ın getirdiği köpeği bahçesinde görünce "Anam benim nerden geldin gı" diyerek, büyük sevinç yaşadı. Keskin'in bu sevincini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mesut Çal ise görüntüleri 2 gün önce sosyal paylaşım sitesi Youtube'a yükledi. Kısa sürede birçok Youtube kanalında yayımlanan görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi.





Keskin'in sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerinin ardından, MAKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner ile ekibi, Keskin'in evine giderek, köpeğin bakımını yapıp, mama yardımında bulundu.

"Boncuk" ile "Çikolata"yı sağlık taramasından geçiren Prof. Dr. Öner ve beraberindekiler, köpek için mama yardımında bulundu. Prof. Dr. Öner, Hatice Keskin'in hayvan sevgisini takdir ettiklerini belirterek, 'Boncuk' ile 'Çikolata' için sağlık ve yiyecek desteği vereceklerini söyledi. 'Boncuk'u gördüğünde çok sevindiğini anlatan Hatice Keskin, "'Boncuk' getirildikten 2 gün sonra hastalandı. Çok üzüldüm, sonra veterinere götürüp, kontrollerini yaptık. Yemek yemediği için ağlamıştım. Şimdi gayet iyi" dedi.

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