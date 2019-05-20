Google'dan Huawei kararı

Google, ABD yönetiminin hedef aldığı Çinli şirket Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı.

Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Google bundan böyle işbirliğini sadece açık kaynak ürünler alanında devam ettirecek.

Karara göre bundan sonra piyasaya çıkacak Huawei telefonlarında Android yazılımı güncellenemeyecek; bu telefonların, uygulama mağazası Google Play, Gmail ya da video uygulaması YouTube'a da erişimi olmayacak. Varolan Huawei telefonlarında ise bu hizmetler olduğu gibi kullanılmaya devam edecek. Konuya yakın kaynaklar Android güncellemelerinde ise gecikmeler ve sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.

Donald Trump geçen hafta Çinli telekomünikasyon devi Huawei'yi kara listeye aldığını açıklamıştı.