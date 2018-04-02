Gökova Körfezi'nde imar değişikliği iddiası

CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, 1'inci dereden 2'nci derece SİT alanına çevrilen ve imara açıldığı öne sürülen 12 bin 544 hektarlık alanı harita üzerinde gösterdi.

CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, Gökova Körfezi’ndeki imar değişikliğiyle ilgili bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, 1’inci dereceden 2’nci dereceye dönüştürülen ve imara açıldığı öne sürülen 12 bin 544 hektarlık bölge harita üzerinde gösterildi. Alban, "Gökova Körfezi'ni Bakanlar Kurulu kararı ile resmen imara açtılar. Körfezdeki koyları yandaşlarına peşkeş çekecekler. 'Bodrum'da katı atık tesisi yapılmasın' diye AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk alandaki çam ağaçlarına sarıldı. Okluk Koyu'nda Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı yapılıyor. Orada binlerce ağaç kesildi. Ağaçlar kesilirken AKP Milletvekili Nihat Öztürk o ağaçlara niye sarılmadı? Burası Muğla. Koyları kimseye yağmalatmayız, peşkeş çektirmeyiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise "34 bin 162 hektar olan birinci derece SİT bölgesinde 12 bin 544 hektarlık alan, 2'nci derece SİT yani nitelikli doğal koruma alanına dahil edildi. Bunun 2 bin 447 hektarı denizin içerisinde. Bunun içerisinde Okluk Koyu'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu da bulunuyor. Okluk Koyu'nda 20 hektarlık alanın yüzde 20'sine inşaat yapılıyor. 4 hektarlık alana dev bir inşaat yapılıyor. 13.5 metre yüksekliğinde olacak. Yani yaklaşık 4 katlı bina büyüklüğünde. Biz belediye olarak tüm bunlara karşı çıktık. 2017 yılında bakanlık buna karar verdi. Karşılığında hemen dava açtık" ifadelerini kullandı.