Gökçek'in 'adamları' tek tek gidiyor: Bir ismin işine daha son verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Melih Gökçek dönemi bürokratlarının ardından belediyeye bağlı şirketlerde de değişim başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyenin en büyük şirketlerinden olan ANFA’da Ramazan Arslan’ın yerine Orhan Kaya’yı getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyedeki bürokratların ardından belediyeye bağlı şirketlerde de değişim yapmaya başladı. Tuna’nın ilk değişiklik yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı en büyük şirketlerden olan ANFA ile ilgili oldu. Bu kapsamda ANFA Anonim Şirketi Genel Müdürü Ramazan Arslan’ın yerine Orhan Kaya getirildi.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre, AKP Altındağ İlçe Kurucu Başkanlığı yapan Orhan Kaya, geçmişte Sincan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de Meclis üyesi olarak yer almıştı.

Şirketin eski Genel Müdürü Ramazan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün itibariyle ANFA AŞ’de sürdürdüğüm görevlerimi Orhan Kaya abimize devretmiş bulunmaktayım. Rabbim yeni görevinde başarılar nasip etsin. Ayrıca tüm mesai arkadaşlarımdan bana haklarını helal etmelerini istiyorum. Benim de varsa bir hakkım helal olsun” ifadelerini kullandı.