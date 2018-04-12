Gmail tamamen yenileniyor

Google, Gmail’in arayüz tasarımını tamamen yenilemeye hazırlanırken, yeni özellikler de ekleneceği belirtildi.

Dünyanın en çok kullanılan e-posta servislerinden olan Gmail, arayüzünü değiştiriyor.

Engadget’ın haberine göre, Google söz konusu değişikliği, kurumsal olarak kullanan G Suite yöneticilerine duyurdu.

Tasarım değişikliğinin yanı sıra Gmail’e gelecek yenilikler arasında Google Akıllı Yanıtlar (Smart Replies), e-postaları sessize alma, çevrimdışı e-posta desteği gibi özellikler yer alıyor.

Yeni Gmail tasarımının önümüzdeki haftalarda önce beta olarak küçük bir kullanıcı grubuna ve sonraki birkaç ay içerisinde ise tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.