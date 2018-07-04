Gmail hesaplarınız 'üçüncü parti yazılımları' tarafından okunabiliyor

Gmail üçüncü parti yazılımlarının yani Google aracılığıyla yüklenen dış uygulamaların kullanıcı hesaplarına erişimine ve e-postaların okunmasına izin veriyor.

Facebook ile birlikte anılan "Cambridge Analytica Skandalı"'ndan sonra, veri gizlilik ihlali tartışmaları bu kez de yeniden Gmail ile gündeme geldi.

bianet'in Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre Gmail "üçüncü parti yazılımları" olarak adlandırılan uygulamalara ve servislere kişilerin hesaplarındaki e-postalara erişim izni veriyor.

İnternette yapılan rutin taramalar dışında yüzlerce yazılım geliştirici kendi sistemlerini geliştirebilmek için belli uygulamaları indirerek e-posta erişimine izin veren milyonlarca kullanıcının gelen ve gönderilen e-postalarını inceleme altına alabiliyor.

Bir yıl önce benzer bir suçlamayla karşılaşan Google, geri adım atarak yıllardır sürdürdüğü kullanıcılarının e-postalarının incelenmesi eylemini veri gizliliği ilkesi sebebiyle sona erdirdiğini söylemişti.

Ancak habere göre "Google'ın gizlilik ve güvenliği en üst düzeyde tutacağından emin olmaya devam edin" diyen Google yüzlerce dış yazılım geliştiricisinin, alışveriş fiyatı karşılaştırmaları, otomatik seyahat planlayıcıları veya diğer araçlar sunan e-posta tabanlı hizmetlere kaydolmuş milyonlarca Gmail kullanıcısının gelen kutularını taramasına izin vermeye devam ediyor.

Edindikleri bu bilgiyle beraber şirketler kişilere e-posta göndermek için en uygun zamanın ne olduğunu ya da hangi tarzda bir dil kullanmanın kişinin o mesajı açmasını sağladığını tespit edebiliyor.

HER GÜN 100 MİLYONA YAKIN E-POSTA

Bu şirketlerden birisi olan Return Path hizmet sunduğu birçok ücretsiz uygulama için bu uygulamalara e-postalarıyla giriş yapan iki milyonun üzerindeki insanın gelen kutularını markete bilgi sağlamak için rutin taramalardan geçiriyor.

Günde 100 milyona yakın e-postanın incelendiği bu tarama genellikle bilgisayarlar tarafından yapılıyor. Ancak WSJ'a göre şirket çalışanları şirketin yazılımını güçlendirmek için bireysel olarak da 8 bine yakın kullanıcının e-postalarını incelemiş.

GMAİL'İN 'KİRLİ SIRRI'

Return Path'in alanda rakip firması olan eData Source'un teknoloji müdürü Thede Loder ise bu uygulamanın bu tür veriler toplayan şirketler için rutin bir uygulama olduğunu söylüyor.

Kendi yazılımlarındaki algoritmaları düzenlemek için e-postaları kendilerinin de okuduğunu belirten Loder, "bazı insanlar bunu kirli bir sır olarak görebilir ancak bu bir gerçek" diyor.

GOOGLE HABERİ DOĞRULADI

Diğer taraftan BBC'nin haberine göre Google Gmail kullanıcılarının aldığı ve gönderdiği özel e-postaların yalnızca bilgisayarlar tarafından değil uygulama geliştiricileri tarafından da okunabildiği bilgisini doğruladı.

Ancak bunun politikalarına aykırı bir durum olmadığının altını çiziyor. Yaptığı açıklamada yalnızca Google tarafından onay almış şirketlerin bu erişimi sağlayabildiğini ve bunun da ancak kişilerin e-posta erişimine izin verdiğine dair onayından sonra gerçekleştiğini belirtiyor.

Şirketler erişim izni için doğrudan insanlara sormuyor. Çünkü bahsi geçen şirketlerle anlaşmalı olan uygulamaları indirirken önümüze gelen kullanım ön koşulunda "e-postanızı okuyabilir, gönderebilir, silebilir ve yönetebilir" maddesi yer alıyor.

Öte yandan uygulamayı kabul ettiğinizde otomatik olarak bu maddeyi de fark etmeden ya da uygulamayı kullanabilmek için kabul etmek zorunlu kılındığından bu işleme onay vermiş oluyorsunuz.