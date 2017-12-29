Gloria Jeans’in ‘doğayı koruma’ aşkı

Gloria Jeans’te yer alan peçetelerde, firmanın “Rainforest Alliance” adlı sivil toplum örgütüyle anlaşmalı olduğunu ve bu sayede “çiftçiyi, dünya kaynaklarını ve doğayı koruduklarını” yazılı. Fakat gerçekten böyle mi?

Rainforest Alliance, 1987 yılında Daniel Katz tarafından “sürdürülebilir geçim kaynakları sağlamak”, doğayı ve biyolojik çeşitliliği korumak için kurulan bir sivil toplum kuruluşu. Merkezi New York’ta yer almasına rağmen, 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Gloria Jeans’e göre, kendi dükkanlarından kahve satın alan bir müşteri “daha sağlıklı bir gezegen, güçlü yağmur ormanları”nın yanı sıra, kahve tarımıyla uğraşan emekçilerin kendileri ve aileleri daha düzgün gelir ve sağlıktan eğitime kadar birçok imkan sağlıyor.

YA P&G'NİN YARATTIĞI TAHRİBAT?

Rainforest Alliance, Procter & Gamble (P&G) gibi birçok sermaye grubuyla işbirliği içinde. Ulusötesi bir şirket olan P&G, sık sık doğada yarattığı tahribatla gündeme geliyor. Özellikle de palm yağı bağlantılı yapılan doğa katliamlarıyla.

Bisküviden deterjana, hayvan yeminden araç yakıtına kadar bir çok alanda kullanılan palm yağı, dünyadaki bitkisel yağ ticaretinin yüzde 66’sını oluşturuyor. Palmiye ağaçlarının yüzde 86’sı Endonezya ve Malezya’da. Palm yağına artan taleple birlikte yağmur ormanları yok ediliyor, yerine palm yağının kaynağı olan palmiye ağacı dikilmeye çalışılıyor. Ayrıca yağmur ormanları ve çevresinde yaşayan yerli halklar, küçük çiftçiler palmiye üreticilerinin baskısı altında kalıyor.

Rainforest Alliance’ın sermayeyle bağı oldukça kuvvetli. Her ne kadar doğaya karşı “duyarlı” gözükse de, bu tür sivil toplum örgütlerinin arkasındaki büyük sermaye grupları, kârlarına kâr katmaya devam ediyor.