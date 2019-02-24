Gezi'de yaralanan Aydın Aydoğan’ın hukuk mücadelesi devam ediyor

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın 6 yıldır verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Aydoğan, dosyanın yeniden Memur Suçlarını Soruşturma Bürosu'na gönderilmesini ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti. Ancak bu talebi reddedildi. Aydoğan oyalama taktiği izlenerek AİHM yolunun kapatılmak istendiğini söyledi.

2013 yılında Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan ve polis tarafından dövülerek ambulansa bindirilen Aydın Aydoğan’ın 6 yıldır verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Aydoğan, dosyanın yeniden Memur Suçlarını Soruşturma Bürosu'na gönderilmesini ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti. Ancak bu talebi reddedildi. Aydoğan oyalama taktiği izlenerek AİHM yolunun kapatılmak istendiğini söylüyor.

Yaralanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren Aydoğan, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Önce İstanbul Valiliği olayın soruşturulmasını izin vermedi, ancak Aydoğan, olayı Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme Aydoğan'ı vuran polislerin soruşturulmasına karar verdi. Bu karara rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydoğan'ın dosyasını Faili Meçhul Suçlar Bürosu’na devretti. Aradan yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen soruşturmanın akıbeti hakkında hiçbir bilgi alamayan Aydoğan, dosyanın akıbetini öğrenmek için 23 Kasım 2017’de savcılığa başvuruda bulundu. Ancak dosyanın 12 Temmuz 2017 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Görgülü'nün imzasıyla Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na devredildiğini öğrendi. Bunun üzerine Aydoğan, dosyanın yeniden Memur Suçlarını Soruşturma Bürosu'na gönderilmesini ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti. Ancak bu talebi reddedildi.

Karara tepki gösteren Aydın Aydoğan soL'a konuştu: