Gezi'de gözünü yitiren Erdal Sarıkaya'dan yeni başvuru

Gezi'de polis saldırısı sonucu gözünü yitiren Erdal Sarıkaya savcılığa yeniden dilekçe sundu.

Haziran Direnişi günlerinde polis saldırısı sonucu gözünü yitiren Erdal Sarıkaya savcılığa yeni bir başvuruda bulundu.

Dosyanın Faili Meçhul Bürosu'ndan Memur Suçları Bürosu'na yeniden sevk edilmesi sonrası Sarıkaya, saldırıyı gerçekleştiren polislerin bulunması için bir dilekçe daha sundu.

Sarıkaya, Memur Suçları Bürosu'nda dosyayı yeni devralan savcıya sunduğu dilekçede, olay tarihinden soruşturma sürecine dek yaşananları hatırlatarak soruşturmanın ilerletilmesi talebinde bulundu.

Dilekçede, "Olay yerinde bulunan polislerin kask numaralarından tespit edilip ifadelerinin alınması, amirler hakkında delil karartma suçlamasıyla soruşturma yürütülmesi, tüm kamera kayıtlarının yeniden incelenmesi, TOMA aracındaki hard diskin akıbetinin sorulması, söz konusu polisler arasında ihraç edilen olup olmadığının araştırılması" talepleri yer aldı.