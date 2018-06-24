Gezici'den 'ikinci tura gidilecek' iddiası

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, şu anki tablo ile seçimin ikinci tura kalacağı iddiasında bulundu.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, Anadolu Ajansı'nın verilerine dayanarak seçimlerin ikinci tura kalacağını söyledi. Gezici'nin iddiasına göre, Erdoğan yüzde 48 ile kapatacak. Muharrem İnce ise yüzde 30 civarlarında oy alacak ve seçim ikinci tura kalacak.

Sözcü gazetesine konuşan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici , "Bizim seçim çalışmaları sürecinde yaptığımız araştırmalarda AKP ve MHP hem meclisi hem de cumhurbaşkanlığını kaybediyor. Şu an sonuçların böyle gözükmesinin sebebi, ilk başta kırsal kesimlerden gelen oyların azınlıkta olup daha çabuk sayılarak YSK'ya daha çabuk ulaşması. Büyükşehirler açıldığında göreceğiz ki, seçim sonucu hızla değişecek ve sayın Erdoğan yüzde 50'nin altına düşecek. Anadolu Ajansı'nın şu anki verilerine bile bakarak tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki, Erdoğan yüzde 48 ile kapatacak. Muharrem İnce ise yüzde 30 civarlarında kalacak ve seçim ikinci tura kalacak" şeklinde konuştu.