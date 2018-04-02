Gezi Parkı'na saldırı çağrısı: AKM yetmez Topçu Kışlası da yapılmalı

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKM'ye ilişkin 'İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık' sözlerine destek verirken, 'AKM yetmez Topçu Kışlası da yapılmalı' dedi.

AKP'nin Gezi Parkı ve Atatürk Kültür Merkezi saldırısına ilişkin yeni bir çağrı daha geldi.

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, "Sadece Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasıyla veyahut yeni opera binasının yapılmasıyla kalmamalı bu mesele" derken, "Topçu Kışlası içinde AVM olmayacak şekilde eskiden olduğu yere aynı şekilde yapılmalıdır. Gezici'lerin patlaması ya da çatlaması için değil. O kışlayı, “Son Osmanlı kalıntısının ortadan kaldırılması” olarak gören Avrupa’nın kudurması ve çıldırması için yapılmalı…" ifadelerini kullandı.