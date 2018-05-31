Gezi Parkı'na polis ablukası: Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

Gezi direnişi sırasında katledilenlerin anılacağı etkinlikler öncesinde Gezi Parkı’nın çevresi polis bariyerleriyle çevrelendi, Taksim ve çevresindeki bazı yolların araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.

Taksim Dayanışması’nın Gezi direnişinin beşinci yıl dönümündeki etkinlik programını açıklaması ve 31 Mayıs akşamı (bu akşam) saat 19.30’da Gezi Parkı’na çağrıda bulunması üzerine önce parkın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi, ardından Taksim ve çevresindeki yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gezi Parkı'nda katledilenlerin anılması etkinlikleri kapsamında, Taksim Meydanı ve çevresinde saat 15.30'dan itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlikler nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Zambak Sokak- Meşelik Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Atıf Yılmaz Caddesi- Sadrı Alışık Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek

Balo Sokak-Turnacı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Yeniçarşı Caddesi- Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek

Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Tünel Giriş trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

Mete Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

AKM önü Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

Kazancı Yokuşundan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

Osmanlı Sokaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

Divan Kavşaktan Mete Caddesi istikametine akım verilmeyecek.