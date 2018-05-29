Gezi direnişi sırasında katledilenler anılacak

Gezi direnişi sırasında kurulan Taksim Dayanışması, bugün "Karanlık gider Gezi kalır" başlıklı bir açıklama yayınladı. Direniş sırasında katledilenleri anmak için 31 Mayıs saat 19.00'da Taksim Gezi Parkı'nda bir araya gelinecek.

Gezi Parkı Direnişi sırasında kurulan Taksim Dayanışması, 31 Mayıs'ta direniş sırasında hayatını kaybedenlerin hatıra ve taleplerine sahip çıkmak için Gezi Parkı'nda olacak. Taksim Dayanışması'dan yapılan "Karanlık gider Gezi kalır" başlıklı açıklamada şu çağrıda bulunuldu: "Taksim Dayanışması olarak çocuklarımızın hatıralarına ve taleplerine sahip çıkmak için ellerimizde çiçekler, yüreklerimizde taşıdığımız barış ve kardeşlik duygularıyla 31 Mayıs saat 19.00'da parkımıza gideceğiz." 2013 Mayıs sonunda başlayan Gezi Direnişi Haziran sonuna dek sürmüş, ülkenin çeşitli yerlerinde milyonlarca kişi sokaklara çıkmış, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Berkin Elvan, Ahmet Atakan ve Hasan Ferit Gedik direnişin sürdüğü sırada katledilerek yaşamlarını yitirmişti. Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, "Emri ben verdim, polisimiz destan yazdı" itirafında bulunmuştu.