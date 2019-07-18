Haziran Direnişi'nin yargılanmak istendiği 'Gezi Davası'nda duruşma başladı. Tutuksuz sanıkların müdafilerinin beyanları ile başlayan duruşmada Avukat Fikret Ilkiz, 'Bu iddianamenin ne dili ne dünyası ne felsefesi hukuki değildir' dedi.
Haziran Direnişi'nin yargılanmak istendiği "Gezi Davası"nda duruşma başladı. Duruşma, Silivri Cezaevi Kampüsü'nde bulunan salonda yapılıyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala'nın yanı sıra tutuksuz sanıklar, Yiğit Aksakoğlu, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Taksim Dayanışması'ndan Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda.
MAHKEME BAŞKANI DEĞİŞTİ
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Utku Ercan geçtiğimiz duruşmaya katılmamış yerine vekaleten Mehmet Başbuğ, mahkemeye başkanlık etmişti. Başkan Başbuğ, geçtiğimiz duruşmada Osman Kavala'nın tahliye edilerek 'ev hapsine' çıkartılması gerektiğine dair mahkeme kararına muhalefet şerhi koymuştu. Başbuğ, geçtiğimiz hafta mahkemeye başkan olarak atandı.
Duruşmada sanık avukatları savunmalarını yapmaya başladı.
Duruşmadan notlar paylaşan TKP'li Hukukçular'ın paylaşımına göre:
'ZORBAYA KARŞI DİRENMEK HAKTIR'
- Avukat Fikret Ilkiz "İddianamede aslında 1 sayfadan ibarettir. Gezi Parkı olayları 2011 yılından itibaren eylemsellik halindedir ve cok mahir insanların gerçekleştirdiği görülmemiş bir olaydır diyor iddianame. İddianame 27 Mayıs öncesi hükümetle mevcut hükümet arasında benzeşme olduğunu ileri suruyor. Iddianame sanıkların iç savaş ve darbe hazırlığında olduğunu ve gezinin başarısız olması ile FETÖ terör örgütünün bu kalkışmayı gerçekleştirdiğini söylüyor. Kıymetlendirme nedir? Ceza hukukunda boyle bir kavram asla yoktur! Iddianameyi anlamadık ama iddianamenin dünyasını ve felsefesini gördük, anladık ancak bu iddianamenin ne dili ne dünyası ne felsefesi hukuki değildir! İddianame sanıklara yüklenen fiilleri somutlaştırmamıştır. Ceza yargılamasının adil yargılanma ilkesine uygun olması gerekir. Hakim ve Savcıların Türk Yargı Etiğine, Budapeşte İlkelerine uygun davranması gerekir! Taksim Platformunun suç örgütü olduğuna dair hiç bir somut delil yoktur. Gezi Parkı olayları barışçıldır, toplantı ve gösteri hakkı kapsamındadır. Sanıklar hakkında aynı suçtan daha önce açılmış bir daha vardır. Sanıklar beraat etti ve karar kesinleşti. Bizim önceki beraati kesinleşmiş davada da savunmamız aynıydı şimdi de aynı. 5 yıl sonra yine bu sanıklar kıymetlendirilmiş deliller ile karşınıza çıkarsa biz de aynı kıymetlendirilmiş savunmamızı yapacağız. Can Atalay bu davanın konusu olaylar esnasında avukat olmanın bilinciyle hareket etmiştir. Bunları yapmasaydı barodan atılması gerekirdi. Gezi ile ilgili ve sanıklar hakkındakı önceki kesinleşmiş beraat kararlarını yok sayıyorsunuz. Ben görmezden geliyorsunuz demeye utanıyorum! Platon da aynı şeyi söyler. Zorbaya karşı direnmek haktır. Bu ilke AIHS'nde de vardır. Sözleşmeye karşı çıkmak hakkın kötüye kullanımıdır. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi' nin fon ve hibelerinden yararlanma konusunda Adalet Bakanlığı lider konumdadır'' diyerek savunmasını tamamladı.
- Avukat Özgür Karaduman "Kıymetlendirilmiş delili olanın, kıymetlendirilmiş siyaseti olur. Bu iddianame FETÖcüler tarafından hazırlanmıştır. Bu iddianamenin reddi gerekir."