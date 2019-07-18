Haziran Direnişi'nin yargılanmak istendiği "Gezi Davası"nda duruşma başladı. Duruşma, Silivri Cezaevi Kampüsü'nde bulunan salonda yapılıyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala'nın yanı sıra tutuksuz sanıklar, Yiğit Aksakoğlu, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Taksim Dayanışması'ndan Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda.

MAHKEME BAŞKANI DEĞİŞTİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Utku Ercan geçtiğimiz duruşmaya katılmamış yerine vekaleten Mehmet Başbuğ, mahkemeye başkanlık etmişti. Başkan Başbuğ, geçtiğimiz duruşmada Osman Kavala'nın tahliye edilerek 'ev hapsine' çıkartılması gerektiğine dair mahkeme kararına muhalefet şerhi koymuştu. Başbuğ, geçtiğimiz hafta mahkemeye başkan olarak atandı.

Duruşmada sanık avukatları savunmalarını yapmaya başladı.

Duruşmadan notlar paylaşan TKP'li Hukukçular'ın paylaşımına göre:

'ZORBAYA KARŞI DİRENMEK HAKTIR'

#GeziDavası Av. Fikret Ilkiz "Kıymetlendirme nedir? Ceza hukukunda boyle bir kavram asla yoktur! Iddianameyi anlamadık ama iddianamenin dünyasını ve felsefesini gördük, anladık ancak bu iddianamenin ne dili ne dünyası ne felsefesi hukuki değildir!"

— TKPli Hukukçular (@TKPliHukukcular) 18 Temmuz 2019