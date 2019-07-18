Gezi Davası: Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi, duruşma Ekim'e ertelendi

Sanık Osman Kavala, "İddianamede hükümeti devirmeye yönelik bir ifadem, eyleme katılmışlığım, bir planım vs yer almamıştır. İddianamedeki uluslararası ilişkileri içeren kurgu ile ilgili Emniyette hiç soru sorulmamıştır. Tutuklanmam ile birlikte hakkımda delil toplanmaya çalışılmıştır. Ancak bulunamamıştır, vakfın tüm faaliyetleri ortadadır. Hakkımda hiç bir somut delil yoktur. Tahliyemi talep ederim"