Gezi Davası: Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi, duruşma Ekim'e ertelendi

Haziran Direnişi'nin yargılanmak istendiği 'Gezi Davası'nda duruşma 8-9 Ekim'e ertelendi. Mahkeme, yakalaması olan sanıkların yakalanmasının beklenilmesine, İnanç Emekçi ve Can Dündar'ın uluslararası istinabe yoluyla dinlenmesinin reddine, adli kontrol kararının kaldırılması talebinin reddinin devamına ve Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 18 Temmuz 2019 11:07

Haziran Direnişi'nin yargılanmak istendiği "Gezi Davası"nda duruşma başladı. Duruşma, Silivri Cezaevi Kampüsü'nde bulunan salonda yapılıyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala'nın yanı sıra tutuksuz sanıklar, Yiğit Aksakoğlu, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Taksim Dayanışması'ndan Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda. 

MAHKEME BAŞKANI DEĞİŞTİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Utku Ercan geçtiğimiz duruşmaya katılmamış yerine vekaleten Mehmet Başbuğ, mahkemeye başkanlık etmişti. Başkan Başbuğ, geçtiğimiz duruşmada Osman Kavala'nın tahliye edilerek 'ev hapsine' çıkartılması gerektiğine dair mahkeme kararına muhalefet şerhi koymuştu. Başbuğ, geçtiğimiz hafta mahkemeye başkan olarak atandı.  

Duruşmada sanık avukatları savunmalarını yapmaya başladı. 

Duruşmadan notlar paylaşan TKP'li Hukukçular'ın paylaşımına göre:

  • Duruşma salonuna sanıkları, avukatları, sanık yakınları ile izleyicileri almaya başladılar.

  • Tutuksuz sanıkların müdafilerinin beyanları ile duruşma başlıyor.

'İDDİANAME NE DİLİ, NE DÜNYASI, NE FELSEFESİ HUKUKİ DEĞİLDİR'

  • Avukat Fikret Ilkiz "İddianamede aslında 1 sayfadan ibarettir. Gezi Parkı olayları 2011 yılından itibaren eylemsellik halindedir ve cok mahir insanların gerçekleştirdiği görülmemiş bir olaydır diyor iddianame. İddianame 27 Mayıs öncesi hükümetle mevcut hükümet arasında benzeşme olduğunu ileri suruyor. İddianame sanıkların iç savaş ve darbe hazırlığında olduğunu ve gezinin başarısız olması ile FETÖ terör örgütünün bu kalkışmayı gerçekleştirdiğini söylüyor. Kıymetlendirme nedir? Ceza hukukunda boyle bir kavram asla yoktur! Iddianameyi anlamadık ama iddianamenin dünyasını ve felsefesini gördük, anladık ancak bu iddianamenin ne dili ne dünyası ne felsefesi hukuki değildir! İddianame sanıklara yüklenen fiilleri somutlaştırmamıştır. Ceza yargılamasının adil yargılanma ilkesine uygun olması gerekir. Hakim ve Savcıların Türk Yargı Etiğine, Budapeşte İlkelerine uygun davranması gerekir! Taksim Platformunun suç örgütü olduğuna dair hiç bir somut delil yoktur. Gezi Parkı olayları barışçıldır, toplantı ve gösteri hakkı kapsamındadır. Sanıklar hakkında aynı suçtan daha önce açılmış bir daha vardır. Sanıklar beraat etti ve karar kesinleşti. Bizim önceki beraati kesinleşmiş davada da savunmamız aynıydı şimdi de aynı. 5 yıl sonra yine bu sanıklar kıymetlendirilmiş deliller ile karşınıza çıkarsa biz de aynı kıymetlendirilmiş savunmamızı yapacağız. 

'ZORBAYA KARŞI DİRENMEK HAKTIR'

  • Can Atalay bu davanın konusu olaylar esnasında avukat olmanın bilinciyle hareket etmiştir. Bunları yapmasaydı barodan atılması gerekirdi. Gezi ile ilgili ve sanıklar hakkındakı önceki kesinleşmiş beraat kararlarını yok sayıyorsunuz. Ben görmezden geliyorsunuz demeye utanıyorum! Platon da aynı şeyi söyler. Zorbaya karşı direnmek haktır. Bu ilke AIHS'nde de vardır. Sözleşmeye karşı çıkmak hakkın kötüye kullanımıdır. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi' nin fon ve hibelerinden yararlanma konusunda Adalet Bakanlığı lider konumdadır'' diyerek savunmasını tamamladı.

'GEZİ HAKLARI İHLAL EDİLENLERİN DİRENCİDİR, SOROS, OTPOR, KAVALAR BU DİRENİŞİ KONTROL EDEMEZ'

  • Avukat Özgür Karaduman "Kıymetlendirilmiş delili olanın, kıymetlendirilmiş siyaseti olur. Bu iddianame FETÖcüler tarafından hazırlanmıştır. Bu iddianamenin reddi gerekir. İddianame UludağSözlük'teki ifadelerin aynısına yer verilmiştir. Bir kullanıcı Gezi davası ile Otpor arasında bağlantı kurmuştur Sözlükte. iddianamedeki görsellerin benzerlerine paylaşımında yer vermiştir. İddianamenin ciddiyeti bu kadardır. Emperyalistlerle işbirliği yapanları arıyorsak ilk başta emperyalistler ile en yakın ilişkiyi kuran siyasi iktidara bakmak gerekir. İlgili dönemde başbakan olan kişinin Soros ile Davos zirvesinde çekilmiş fotoğrafı vardır. Birine hak olan herkese haktır. Gezi Parkı olayları, hakları ihlal edilen kişilerin ortaya çıkardığı bir dirençtir. Soros, Otpor, Kavala bu direnişi kontrol edemez."
  • Duruşmaya saat 14'e kadar ara verildi.

'SAVCI MUHALEFET ETMENİN SUÇ SAYILDIĞI BİR ANLAYIŞ İLE GÖZLEMLERİNİ YAZMIŞ'

  • Avukat Evren İşler, "Gezi şiddetsiz bir direniştir. Ancak iddianamede ne şiddetten ne elverişli fiilden ne de yakın ve açık tehditten bahsediyor. İddianame hukuki değildir ancak Savcılık muhalefet etmenin suç sayıldığı bir anlayış ile gözlemlerini yazmış iddianameye. Gezi Parkı toplantı ve gösteri hakkının görünümüdür. Herkesin haksızlığa tepki gösterme ve direnme hakkı vardır. Bu iddianamenin kabulü bile bu hakkın ihlalidir."
  • Avukat Bahri Belen, "TCK 312 somut olarak manevi değil maddi şiddet olmasını aramıştır. Dahası bu şiddetin de Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engelleme amacını gerçeklestirmeye elverişli olmasını aramıştır.''

CAN DÜNDAR'IN AVUKATI: MÜVEKKİLİN ULUSLARARASI İSTİNABE YOLUYLA DİNLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ

  • İnanç Ekmekçi müdafi Avukatı Aynur Tuncel Yazgan, "Müvekkilim Almanya'da yaşıyor. Oturma iznini sunmuştuk ve iş teklifi de aldı. Müvekkilin uluslararası istinabe yoluyla dinlenmesini talep ediyoruz."
  • Sanık Can Dündar'ın müdafii Avukat Akın Atalay, "Müvekkilin ismi tüm toplumsal davalara dahil ediliyor. Sürekli olarak hedef gösterilmektedir. Hukuki güvenliği ve can güvenliği tehdit altındadır. Müvekkilin uluslararası istinabe yoluyla dinlenmesini talep ederiz."

'FİLM ÇEKME DÜŞÜNCESİ İLE HÜKÜMETİ DEVİRMEKTEN BAHSEDİLEMEZ'

  • Çiğdem Mater Utku'nun müdafii AvukatbHürrem Sönmez, "Müvekkilin belgesel yapmak, gezi protestolarına katılmak ve gazdan etkilenenlere yardım etmek filleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırdığı veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engelledigi iddia edilmiş iddianamede. İddianamede müvekkil esas itibari ile Gezi Parkı ile ilgili belgesel nedeniyle sanıktır. Ancak o belgesel hiç çekilmemiştir. TCK 312'nin hiç bir yerinde film çekme 'düşüncesi' ile hükümeti devirmekten bahsedilmemektedir."

  • Mine Özerden'in müdafii Avukat Tuğçe Duygu Köksal, "Müvekkilin keyfi izlemeye tabi tutulduğu düşünüyoruz. İsimsiz mail hakkındaki araştırmanın ve telefon dinleme kararlarını Mahkeme'den talep ettik ancak bize sunulmadı. Hukuksuz elde edilmiş delilleri kabul etmiyoruz."

OSMAN KAVALA: DELİL YOKTUR, TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM

  • Sanık Osman Kavala, "İddianamede hükümeti devirmeye yönelik bir ifadem, eyleme katılmışlığım, bir planım vs yer almamıştır. İddianamedeki uluslararası ilişkileri içeren kurgu ile ilgili Emniyette hiç soru sorulmamıştır. Tutuklanmam ile birlikte hakkımda delil toplanmaya çalışılmıştır. Ancak bulunamamıştır, vakfın tüm faaliyetleri ortadadır. Hakkımda hiç bir somut delil yoktur. Tahliyemi talep ederim"

'KAVALA, GEZİ PARKI OLAYLARI İLE YEREL İREDELERİN DAHA ŞEFFAF OLMASINI UMMUŞTUR'

  • Osman Kavala'nın müdafii Avukatı Köksal Bayraktar, "TCK 312 cebir ve tehdit içeren fiilin elverişli olmasını arar. Bu unsurların hiç biri iddianamede yoktur. Kavala Gezi parkı olayları ile yerel iradelerin daha şeffaf olmasını ve demokratik baskı aracı olmasını ummuştur. Ortada suç da delil de yoktur ama 630 gündür tutukludur. Müvekkilime özgürlüğünün verilmesini talep ederiz"

  • Emniyet Müdürlüğü Vekili, "Dilekçemizi yineliyoruz, davaya katılma talebimiz var" dedi.

OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLUĞUNUN DEVAMİ TALEP EDİLDİ

  • İddia makamı "Bu celse alınan beyanlara bir diyeceğimiz yoktur. Delil hakkındaki iddialar konusunda esasa ilişkin görüşlerimizi bildireceğiz. İnanç Ekmekçi hakkında yakalama çıkartılmasını talep ederiz. Diğer sanıkların yakalanmasının beklenilmesini talep ederiz. Eksik hususların giderilmesine ve Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verilmesini talep ederiz'' dedi.

  • Mahkeme, " Yakalaması olan sanıkların yakalanmasının beklenilmesini, İnanç Emekçi ve Can Dündar'ın uluslararası istinabe yoluyla dinlenmesinin reddine, adli kontrol kararının kaldırılması talebinin reddinin devamına'' karar verdi.

  • Mahkeme, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 8-9 Ekim'e ertelendi.