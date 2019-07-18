Gezi Davası: Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi, duruşma Ekim'e ertelendi

Haziran Direnişi'nin yargılanmak istendiği "Gezi Davası"nda duruşma başladı. Duruşma, Silivri Cezaevi Kampüsü'nde bulunan salonda yapılıyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala'nın yanı sıra tutuksuz sanıklar, Yiğit Aksakoğlu, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Taksim Dayanışması'ndan Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda.
MAHKEME BAŞKANI DEĞİŞTİ
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Utku Ercan geçtiğimiz duruşmaya katılmamış yerine vekaleten Mehmet Başbuğ, mahkemeye başkanlık etmişti. Başkan Başbuğ, geçtiğimiz duruşmada Osman Kavala'nın tahliye edilerek 'ev hapsine' çıkartılması gerektiğine dair mahkeme kararına muhalefet şerhi koymuştu. Başbuğ, geçtiğimiz hafta mahkemeye başkan olarak atandı.
Duruşmada sanık avukatları savunmalarını yapmaya başladı.
Duruşmadan notlar paylaşan TKP'li Hukukçular'ın paylaşımına göre:
Tutuksuz sanıkların müdafilerinin beyanları ile duruşma başlıyor.
'İDDİANAME NE DİLİ, NE DÜNYASI, NE FELSEFESİ HUKUKİ DEĞİLDİR'
'ZORBAYA KARŞI DİRENMEK HAKTIR'
'GEZİ HAKLARI İHLAL EDİLENLERİN DİRENCİDİR, SOROS, OTPOR, KAVALAR BU DİRENİŞİ KONTROL EDEMEZ'
'SAVCI MUHALEFET ETMENİN SUÇ SAYILDIĞI BİR ANLAYIŞ İLE GÖZLEMLERİNİ YAZMIŞ'
CAN DÜNDAR'IN AVUKATI: MÜVEKKİLİN ULUSLARARASI İSTİNABE YOLUYLA DİNLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ
'FİLM ÇEKME DÜŞÜNCESİ İLE HÜKÜMETİ DEVİRMEKTEN BAHSEDİLEMEZ'
Mine Özerden'in müdafii Avukat Tuğçe Duygu Köksal, "Müvekkilin keyfi izlemeye tabi tutulduğu düşünüyoruz. İsimsiz mail hakkındaki araştırmanın ve telefon dinleme kararlarını Mahkeme'den talep ettik ancak bize sunulmadı. Hukuksuz elde edilmiş delilleri kabul etmiyoruz."
OSMAN KAVALA: DELİL YOKTUR, TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM
Sanık Osman Kavala, "İddianamede hükümeti devirmeye yönelik bir ifadem, eyleme katılmışlığım, bir planım vs yer almamıştır. İddianamedeki uluslararası ilişkileri içeren kurgu ile ilgili Emniyette hiç soru sorulmamıştır. Tutuklanmam ile birlikte hakkımda delil toplanmaya çalışılmıştır. Ancak bulunamamıştır, vakfın tüm faaliyetleri ortadadır. Hakkımda hiç bir somut delil yoktur. Tahliyemi talep ederim"
'KAVALA, GEZİ PARKI OLAYLARI İLE YEREL İREDELERİN DAHA ŞEFFAF OLMASINI UMMUŞTUR'
Osman Kavala'nın müdafii Avukatı Köksal Bayraktar, "TCK 312 cebir ve tehdit içeren fiilin elverişli olmasını arar. Bu unsurların hiç biri iddianamede yoktur. Kavala Gezi parkı olayları ile yerel iradelerin daha şeffaf olmasını ve demokratik baskı aracı olmasını ummuştur. Ortada suç da delil de yoktur ama 630 gündür tutukludur. Müvekkilime özgürlüğünün verilmesini talep ederiz"
Emniyet Müdürlüğü Vekili, "Dilekçemizi yineliyoruz, davaya katılma talebimiz var" dedi.
OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLUĞUNUN DEVAMİ TALEP EDİLDİ
İddia makamı "Bu celse alınan beyanlara bir diyeceğimiz yoktur. Delil hakkındaki iddialar konusunda esasa ilişkin görüşlerimizi bildireceğiz. İnanç Ekmekçi hakkında yakalama çıkartılmasını talep ederiz. Diğer sanıkların yakalanmasının beklenilmesini talep ederiz. Eksik hususların giderilmesine ve Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verilmesini talep ederiz'' dedi.
Mahkeme, " Yakalaması olan sanıkların yakalanmasının beklenilmesini, İnanç Emekçi ve Can Dündar'ın uluslararası istinabe yoluyla dinlenmesinin reddine, adli kontrol kararının kaldırılması talebinin reddinin devamına'' karar verdi.
Mahkeme, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 8-9 Ekim'e ertelendi.
#GeziDavası Av. Fikret Ilkiz "Kıymetlendirme nedir? Ceza hukukunda boyle bir kavram asla yoktur! Iddianameyi anlamadık ama iddianamenin dünyasını ve felsefesini gördük, anladık ancak bu iddianamenin ne dili ne dünyası ne felsefesi hukuki değildir!"
— TKPli Hukukçular (@TKPliHukukcular) 18 Temmuz 2019