Gericilerden zeka parıltıları: 'Avrupalı hindiyi Türk diye, müslüman diye kesiyor'

Gericiler tarafından hazırlanan yılbaşı videosunda, yılbaşının "1930'da laik düzen tarafından getirildiği" ve "müslümanları hedef aldığı" öne sürüldü.

Gerici Ahsen TV, yılbaşı kutlanmaması için video hazırlayarak yılbaşı kutlanmaması için "sebepleri" saydı.

Videoda "Miladi değil Hicri takvime göre yeni yıl kutlaması yapılması" istenirken, Türkiye'ye yılbaşının "1930'da laik düzenin, devletin yaptırmasıyla, halkı alıştırmasıyla" getirildiği öne sürüldü.

Yılbaşı için "gavurun bayramı" diyen gericiler, yılbaşı kutlayanları da hedef alarak "gavurlara uyarken bir sabah maymuna domuza dönüşmeyelim" denildi.

Yılbaşında hindi kesilmesi içinse "Avrupa'da hindi ne demek? Türk demek, Türk ne demek? Müslüman demek" söyleminde bulunuldu.

Yılbaşının "gavurdan gelme adet" olduğunu savunan gericiler, videoda Hıristiyanlara ve Yahudilere yönelik nefret söyleminde de bulundu.

Noel Baba'nın "papaz" olduğu öne sürülen videoda sıklıkla "papaz evine gelse alır mısın?" gibi cümleler kurulması da dikkat çekti.