Gericilerden kadınlara tavsiye: İlişkide onları düşünün!

Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaatinin yayınevi Muallim Neşriyat'tan çıkan "Her Anneye Lazım" adlı kitaptaki saçma ifadeler tartışma yarattı. Kitapta kadınlara, cinsel ilişki sırasında “Allah dostlarını, alimleri” düşünmeleri tavsiye edildi, böylelikle doğacak çocukların o kişilere benzeyeceği iddia edildi.

Nakşibendi tarikatının İsmailağa Cemaati’ne ait bir yayınevi olan Muallim Neşriyat’tan çıkan “Her Anneye Lazım” adlı kitaptaki saçma ifadeler tartışma yarattı. Kitapta kadınlara, cinsel ilişki sırasında “Allah dostlarını, alimleri” düşünmeleri tavsiye edildi, böylelikle doğacak çocukların o kişilere benzeyeceği iddia edildi.

Oda TV'de yer alna habere göre Esma Muratoğlu’nun kaleme aldığı kitapta, “Bir erkek hanımı ile cima ederken cima esnasında erkek de kadın da Allah dostlarını, alimleri, salih insanları düşünür de, bu birleşmeden hanımefendi hamile kalırsa, doğacak olan çocuğun kalp, beyin ve ruh yapısı o andaki hayale göre oluşur” ifadeleri yer aldı.

İşte kitaptaki o bölüm:

KİTAPTA BAŞKA SAÇMA ANLATIMLAR DA YER ALDI

Kitapta ayrıca, bir annenin cinsel ilişki sırasında “yılan” hayal ettiği buna karşılık doğan çocuğunun da “yılan kılığında” olduğu iddiası ortaya atıldı. Kitapta, “Nitekim, annenin cima halinde görüp hayal ettiği suretin doğacak çocuğun şekline tesir ettiği bilinmektedir. Hatta bir kadının yılan kılığında bir insan doğurduğu, bunun sebebi kendisine sorulduğunda, cima anında bir yılan gördüğünü söylediği rivayet edilmiştir" denildi.

İşte kitaptaki o bölüm: