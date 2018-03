Gericiler buluşmasının konusu belli oldu: AKP giderse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İslam'ın güncellenmesi" açıklaması ve Nurettin Yıldız'ın da aralarında olduğu bazı isimlere kamuoyu önünde tepki göstermesi sonrası, tarikat ve cemaat liderleri bir araya gelmişti.

Nurettin Yıldız ve Cübbeli Ahmet gibi isimlerin de aralarında olduğu gericilerin toplantıda neler konuştuğuna ilişkin ilk bilgiler ortaya çıktı.

Toplantıda moderatörlük yaptığı belirtilen Nevzat Çiçek, Gazete Habertürk'ten Kübra Par’a toplantıda konuşulanları anlattı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İslam’ın güncellenmesi" sözlerine tepki gösterilirken, "AK Parti giderse kazanımlarımız kaybolur" denildiği öğrenildi.

Cübbeli Ahmet ile Nurettin Yıldız'ın "dini bir tartışma" nedeniyle aralarında soğukluk olduğunu belirten Nevzat Çiçek, Yıldız'ın Cemaatinin gücüne ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

Çiçek, toplantıda yer alan diğer isimleri de açıkladı: Nurettin Hoca’nın yanındaki arkadaşlarından Hüseyin Tepe vardı. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İhsan Şenocak, Avukat Cihat Gökdemir ve İHH’dan Yakup Bey vardı. Bir de o fotoğrafta olma­yan Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım vardı. Onun mekânında gerçekleşen bir toplantıydı.

Nurettin Yıldız'ın tepki çeken fetvalarının arkasında olduğunu belirten Çiçek, kamuoyunda tepki çekecek fetvalara ilişkin alınan yeni kararı açıkladı:

“Biz halkın önünde her şeyi söylüyo­ruz, buna dikkat etmek lazım. Her şeyi halkın önünde konuşmamak, üslubu, zamanı iyi ayarlamak lazım” denildi. Her hocanın kendi etrafında 8-9 kişilik bir isti­şare heyeti kurması istendi. Bu heyetin içerisinde medyacısı, avukatı, psikoloğu, iletişimcisi olacak ve bu sohbetler halka yansıtılmadan önce bir şekilde kontrol edilecek. Yanlış anlaşılacak kelimeler varsa çıkarılması amaçlanacak."