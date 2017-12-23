Gericiler bu sefer de çocukları zehirledi!

İstanbul Selimpaşa'da sıbyan mektebinde eğitim gördükleri ifade edilen 21 çocuğun hayatları tehlikeye atıldı.
soL'un edindiği bilgiye göre, bulantı ve kusma şikayetiyle Silivri Devlet Hastanesi Selimpaşa Ek Hizmet Binası Acil Servisi'ne başvuran çocukların, yedikleri yemekten zehirlendikleri ortaya çıktı.
Çocukların zehirlenmelerine ilişkin adli kurumlara haber verildiği öğrenilirken, yaşanan skandalın merkezi olan gerici kurumun adres bilgilerinin gizlendiği bildirildi.
Öte yandan çocuklardan bazılarının hastaneye yatırıldığı, bazılarının da ambulanslarla tedavileri için başka hastanelere gönderildiği öğrenildi.