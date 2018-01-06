Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yer alan KYK Emine Şerife Hanım Kız Ögrenci Yurdu’nda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Milli Camii’nde Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla yapılacak sabah namazına gitmek üzere saat 06:00' da otobüs kaldırılacağı duyuruldu.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yer alan KYK Emine Şerife Hanım Kız Ögrenci Yurdu’nda 7 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Milli Camii’nde Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla yapılacak sabah namazına gitmek üzere saat 06:00'da otobüs kaldırılacağı duyuruldu.

Yine aynı yurtta düzenlenen dini ilimler atölyeleri büyük tepki toplamıştı. Öğrenciler tarafından ilgi gösterilmeyen atölyelere yurt yönetimi tarafından öğrencilerin katılımı teşvik edilirken, başka Kyk yurtlarında da “Bekârlık çıkmaz sokak, sen evlenmeye bak’’ sloganıyla yapılan Evliliğe Hazırlık Okulu, Namaz Etkinlikleri gibi yurt binalarında gerçekleştirilen birçok gerici etkinliğe katılım zorunlu kılınıyor.

Son olarak 9 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilmesinde sakınca yoktur diye beyanatta bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlendiği ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılacağı sabah namazı etkinliğine öğrencilerin davet edilmesi yurtta büyük tepki topladı.