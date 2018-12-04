Gerici profesör sözlerinin arkasında: Her cümlemin altına imza atarım

'Çocuklar evlenebilir', 'Âdet olmak hastalık', 'Laiklik en büyük tehlike' şeklindeki sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi 'Profesör' İbrahim Emiroğlu, 'Her cümlemin altına imzamı atarım' diyerek tepki çeken sözlerine bir kez daha sahip çıktı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Mantık Anabilim Dalı Başkanı "Profesör" İbrahim Emiroğlu, hakkında suç duyurusunda bulunulmasına neden olan sözleri hakkında yeni açıklamalar yaptı.

Emiroğlu’nun müftülük tarafından "Mevlid-i Nebi Etkinlikleri Haftası"nda öğrencilere verilen “Peygamberimiz ve Gençlik” başlıklı konferansta tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Emiroğlu, konuşmasında çocukların evlenebileceğini, kızların âdet görmesinin tedavi edilmesi gerektiğini, laikliğin de en büyük tehlike olduğunu savunmuştu.

'HER CÜMLEMİN ALTINA İMZA ATARIM'

Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'in haberine göre, hakkında suç duyurusunda bulunulan "Profesör" Emiroğlu, sarf ettiği sözlerinden geri adım atmadı. Emiroğlu, “Sekülerleşmeye vurgu yaptım. Mukaddesattan, kutsaldan, dini olandan uzaklaşma anlamında konuştum hatta deizm hakkında konuştum. Söylediğimin arkasındayım. Her cümlemin altına imza atarım. Ama kaba saba laikliğe karşı savurma bize yakışmaz. Bunlar çamur at izi kalsın diye düşünüyorlar. Belki de kurumları yıpratıyorlar. Ahirete inanıyorsak bunlar kul hakkına giriyor. İnanmıyorsa hukuk ilgileniyor. Kaymakam beye durumu ilettim. O da gerekli soruşturma kovuşturmayı yapacak” dedi.

'BEN NE KONUŞTUĞUMU BİLİRİM'

Emiroğlu, basına yansıyan ve hakkında suç duyurusunda bulunulmasına yol açan diğer konulardaki açıklamalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Bunlar tamamen düzmece. Konuşmalarım tamamen zapt altındadır. Ben mantıklıyım. Nerede neyi ne zaman konuşacağımı bilirim. Tamamen asparagas. Merak eden giden konuşmalarımın metnine bakar. Bunlar çok üzücü. Ben ilim adamıyım. Nasıl konuştuğumu bilirim. Bunlar itibarsızlaştırıcı ya da siyasi mi, ideolojik mi, ne amaçla bu haberler yapılıyor, bunu da bilemiyorum ama ben de karşı atağa geçeceğim. Bunlar çok çirkin şeyler. Ben bir bilim adamı olarak ne konuştuğumu bilirim. Konuşmalarımı tamamen çarpıtıyorlar. Bir de hiç alakası yok. Ben şaşırdım! Bu cümleleri ben niye, nasıl söylemişim dedim. Çünkü kayıt da var. Zaten bunu Kaymakam bey de inceledi. Onlar da şaşırdı. Niye böyle bir haber yapılıyor? Siyasi olup olmadığını bilmem ama ben bilim adamı olarak eğitim programına gittim. Gençlerle çok da güzel, olumlu tepkiler aldım. Burada bir şeyi cımbızlayıp hiç söylemediğim bir şeyi söylemek çok ayıp, çirkin şeyler. Herkes karakterinin gereğini yapar. Ben bilimsel faaliyet yaparım onlar da karalamasını yapar."