Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz kamplarını tarikatlara açtı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da yaz kamplarını tarikatlara açtı. Dernek ve vakıf adı altında faaliyet gösteren tarikat ve cemaatlerin okullarda propaganda yapmasının ardından, şimdi de gençlik yaz kamplarında bazı nurcu grup ve oluşumların bakanlık davetiyle faaliyet gösterdikleri ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul kapılarını sonuna kadar açtığı dernek ve vakıf adı altında faaliyet sürdüren tarikat ve cemaatler, şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik yaz kamplarına dahil edildi.

Eski Bakan Osman Aşkın Bak’ın da nurcu grupların etkinliklerine katıldığı belirlenirken, bakanlığın bu yıl sekiz şehirde düzenlediği gençlik kamplarından bazılarına nurcu grupları temsilcilerini konuşmacı olarak çağırdığı ve propaganda olanağı sağladığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı 12–15 yaş grupları için “Ücretsiz Deniz Kampları”, 16–22 yaş grupları için “Ücretsiz Doğa Kampları” adı altında sekiz farklı şehirde kamp düzenlerken, Tokat ve Mersin kamplarına ise yeni nesil nurcu yapılanmalar olan “Çay House” ve “Hayalhanem” ekipleri çocuklara örnek olarak davet edildi.

Sosyal medyada her alanda etkin rol alarak yüz binlerce gence ulaşan nurcu gruplara, bakanların verdiği devlet desteği ile meşruluk kazandırılmaya devam ediliyor.

Geçen öğretim yılında MEB’in izniyle düzenlenen konferanslarla her yaş grubundan çocuğa Said Nursi ve nurculuk propagandası yapan gruplara, yaz aylarında da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kamplarında faaliyet olanağı tanındı. Gençlik Bakanlığı’nın Tokat Almus Kampı’na Bursa merkezli “Çay House”, Mersin Silifke Kampı’na da “Hayalhanem” grubu temsilcileri konuşmak üzere davet edildi.

"Çay House" adına Tokat kampına katılan Harun Serkan Aktaş’ın “Çay House ekibi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın daveti ile gençlerle buluşup dertleşmek için Tokat Almus kampına misafir olduk. Çay var dediler kıramadık gençleri. Namaz ve gençliğe dair dersler yaptık. Ve en güzeli söyleşi sonrası kampın mescidinde dört kere ayrı ayrı cemaat yapıldı hamdolsun” ifadeleri bakanlık olanağı ile yapılan eğitimleri gözler önüne serdi.