Gençleri Evlendirme Vakfı'nın ilahiyatçı başkanı İKÇÜ'ye rektör oldu

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı'nın başkanı olan ilahiyatçı Saffet Köse, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne ilahiyatçı bir dekan atadı.

Rektörlüğe atanan Saffet Köse, atanmasının ardından Twitter'dan Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Köse şunları yazdı:

"İKÇÜ rektörlüğü görevini uhdemize tevdi eden sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip ERDOĞAN beyefendiye, YÖK Başkanımız sayın Prof. Dr. Yekta SARAÇ hocama, YÖK üyelerimize, bu süreçte dua ve destekleriyle katkı veren tüm dostlara şükranlarımı sunarım."

İKÇÜ rektörlüğüne atanan ilahiyatçı Saffet Köse'nin "Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı" adlı bir vakfın başkanlığını da sürdürdüğü öğrenildi. Balıkesir İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Köse, 2013'ten beri aynı üniversitenin İslami İlimler Fakültesi dekanlıını da sürdürüyordu.