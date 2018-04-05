'Gençler hiç bu kadar mutsuz hissetmemişti'

İngiltere'de yapılan bir araştırma, 'Gelecek kaygısının esir aldığı gençler, hiç bu denli mutsuz hissetmemişti' diyor.

İngiltere'de yapılan bir sosyal çalışma, gençlerin son 9 yılda bu denli mutsuz olduğunun hiç görülmediğini öne sürdü.

Gençlerin iş hayatından zihinsel ve fiziksel sağlığa kadar çeşitli alanlardaki mutluluğunu ve güvenini ölçen yıllık İngiltere Gençlik Endeksi sonuçları, “alarm zillerini çalması” gerektiği yönünde yorumlandı.

Ulusal araştırma, gençlerin refahının son 12 ayda düştüğünü ve çalışmanın ilk kez 2009 yılında başlatılmasından bu yana en düşük seviyede olduğunu gösterdi.

16 ila 25 yaş arasındaki 2619 katılımcıdan oluşan araştırmaya göre, beş gençten üçü iş ve para konusundaki kaygılar nedeniyle düzenli olarak stresli hissederken, dört kişiden biri “umutsuz” olduğunu düşünüyor ve gençlerin yarısı ruhsal bir sağlık sorunu yaşıyor.

Katılımcıların hemen hemen yarısı, hayattaki aksaklıklarla iyi başa çıkabildiklerini hissetmediklerini, ancak bunalmış hissettiklerinde de yardım istemeyeceklerini söylüyor.

Endeks, gençlerin özellikle iş alanında hayal kırıklığına uğradığını, para ve geleceğe yönelik beklentiler konusunda endişe duyduğunu gösteriyor.

KADINLAR DAHA AZ ÖZGÜVENLİ HİSSEDİYOR

On kişiden biri, işten çıkarma ya da sözleşmenin feshi, yenilenmemesi sorunuyla yüzleşirken, yüzde 54'ü işten atıldıktan sonra mali kayıplarından büyük endişe duyacağını söylüyor.

Raporda, genç erkeklerin ve kadınların özellikle gelecekteki beklentileri ve ne hissettiklerine dair önemli farklar vurgulanıyor.

Genç kadınların özgüven eksikliği yaygınken, yüzde 57'si “genel olarak yeterince iyi olmamak” konusunda endişe duyuyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 41.