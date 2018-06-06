Gencebay'ın MESAM'dan 'almadım' dediği paranın makbuzu ortaya çıktı

Hafta sonu verdiği röportajda, MESAM’daki üyelere toplantı başına ödenen “huzur hakkı” parasını almadığını söyleyen Orhan Gencabay'a ödenen paranın makbuzu ortaya çıktı.

Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM) yönetimini Arif Sağ ve arkadaşları yeniden kazandı.

MESAM’a dair Arif Sağ’a sert suçlamalarda bulunan Orhan Gencebay bu zaferi, “Bu genel kurulu kimse kazanmamıştır. Burada sahtecilik vardır. Belki hapislik bir durum bile olabilir, bilemiyorum. Bu kadar ciddi durum. Ülkemiz böyle saçmalıklarla muhatap olamaz. Bu bir hak cinayeti” diye yorumlamıştı.

Orhan Gencebay, Arif Sağ’a “hapislik” tehdidini de Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda yapmıştı.

Gencebay o röportajda ayrıca, MESAM’da üyelere toplantı başına ödenen “huzur hakkı” parasını almadığını da iddia etmişti.

İşte o röportajdan ilgili bölüm:

“(…) MSG’nin, MESAM’ın, MÜYORBİR’in, MÜYAP’ın aslında bu yasa için birlik olması gerekmiyor mu? Halbuki bu kurumlarda sadece koltuk savaşı veriliyor. Ben hiçbir zaman bu savaşın içinde olmadım. Beni başkan yapmak istediklerinde de kaçtım. Yönetim kurulundan 8-10 yıl önce ayrıldım. Elimden gelen her şeyi yaptım MESAM için. Yıllarca hiçbir huzur hakkı lafı etmeden hizmet vermiş biriyim. Hiçbir zaman huzur hakkı istemedik. Huzur hakkı almak için buraya gelenlerden ne köy olur ne de kasaba. para için gelmek isteyen çok kişi var, bunlara sinirleniyorum ve üzülüyorum. Bir sanatçının buna ihtiyaç duyması beni üzüyor. Camia bitmiş, sektörümüz çökmüş durumda. (…)”

Oda TV Orhan Gencebay'ı yalanlayan makbuzu yayınladı.

İşte Gencebay'ın "almadım" dediği huzur hakkının makbuzu: