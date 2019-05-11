Genç Kartallar Haftası için uçan F-16'lar tedirginlik yarattı

İstanbul'da dün ve bugün F-16 tipi uçaklar tarafından gerçekleştirilen ve vatandaşlar arasında farklı tepkilere yol açarak kaygı yaratan alçak uçuşların Hava Harp Okulu'nun düzenlediği 'Genç Kartallar Haftası' kapsamında düzenlendiği anlaşıldı.

İstanbul'da dün ve bugün F-16 tipi uçaklar tarafından yapılan alçak uçuşlar vatandaşlar arasında kaygı yarattı. Uçuşların nedenine ilişkin Valilik tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, F-16 geçişi sırasında oluşan yüksek ses Bakırköy başta olmak üzere İstanbul'un pek çok noktasından duyuldu.

Uçuşların, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nun düzenlediği "Genç Kartallar Haftası" kapsamında gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Yeşilköy'de düzenlenen etkinliğin görüntülerine yer verdi.

Hava Harp Okulu'nun internet sitesinden verdiği bilgilere göre etkinlik programı yarın da devam edecek.