Genç kadını mahalle bekçisi kaçırdı! AKP bekçiliği yeniden ihdas etmişti

Mardin Derik’te üniversite sınavına hazırlanan genç kadın, aralarında mahalle bekçisinin de bulunduğu dört kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldı. AKP geçtiğimiz aylarda mahalle bekçiliği statüsünü yeniden ihdas etmiş, alınacak mahalle bekçileri için sınav düzenlenmişti.

Mardin’in Derik İlçesinde Çarşamba günü saat 14.00’te yaşanan olayda 21 yaşındaki Berfin G., güpegündüz ve ellerinde silah bulunan dört kişi tarafından kaçırıldı. Kızlarını arayan aile, kaçırma olayında bekçi ve korucuların yer aldığını ifade ederken, polislerin de kaçırma olayından haberi olabileceğini iddia etti.

"ÜZERİNDE POLİS YELEĞİ VARDI"

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre Mardin Derik’te üniversiteye hazırlanan genç kız silah zoruyla kaçırıldı. Olay, çarşamba günü saat 14.00 sularında Mardin Devlet Hastane Binasının arka cephesinde yaşandı. Berfin G. (21), annesi ve kuzeniyle birlikte teyzesini ziyarete gitti. Bu esnada 63 plakalı “Hyundai” marka araçla yanlarına yanaşan araçtan dört kişi çıktı. Silahlı olan şahıslar Berfin G.’yi kaçırdı.

İddiaya göre Berfin, mahalle bekçisi Mehmet Şerif T. ve yanındaki silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Olayı anlatan anne Asma G., “Kızım ve yeğenimle birlikte ablama gidiyorduk. Mardin Devlet Hastanesinin arkasında beyaz bir araç hızla arabayı üzerimize sürdü. Yanımıza yaklaştıklarında arabanın kapısını açtılar, Hepsi silahlıydı. Silahı bize doğrultular. Bana yumruk ve tekme atarak yere düşürdüler. Kızıma yöneldiler. Dört kişiydiler; birinin yüzü kar maskeliydi, üzerinde polis yeleği vardı. Diğer 3 kişiyi tanıyorum bekçi ve korucu kendileri” diye konuştu.

Aktarımına gözyaşları içinde devam eden anne G., “Kızım yalvardı; anne beni kurtar, vermeyin anne, vermeyin diye. Gücü yetmedi, gücümüz yetmedi. Zorla araca koydular kızımı. Kızımı vermemek için araca tutundum. Kaç metre gittiğimi bilmiyorum. Yara bere içinde kaldım ama kızımı kurtaramadım” diye konuştu.

Güpegündüz kızının kaçırılmasına isyan eden anne G., “Buralar, her yer polis. Havaya bir sürü silah sıktı bu kişiler. O silah sesine nasıl gelmediler? Her yerde polis noktaları var. Maskeli, elleri silahlı bu 4 kişiyi nasıl görmediniz? Hastanenin güvenlikçisi gördü, ben ‘hemen polis çağırın, kızımı kaçırdılar’ dedim. Güvenlikçi polisi aradı 5 dakika geçmeden geldiler. Ben haberleri olduğunu düşünüyorum. Maskeli olanın polis olduğunu düşünüyorum. Polisten başka kimse o yeleği giyemez” ifadelerini kullandı.

'KIZIM OKUMAK İSTİYORDU'

Kızını kaçıranları tanıdıklarını söyleyen anne G., şu bilgileri paylaştı:

“Kızımı bekçi Mehmet Şerif T. kaçırdı. Saplantılı bir aşk yaşıyor bu bekçi. Kızım korkusundan evden dışarı bile çıkmazdı. ‘Anne onun silahı var korkuyorum, bir şey yapar’ derdi. Kapımız çaldığı zaman bile kapıyı açmaktan korkuyordu. Bakkala bile gitmez; ‘korkuyorum, buralarda dolaşıyor’ derdi. Kızım okumak istiyordu. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Kayıt yaptırmıştı, sınava girecekti.”