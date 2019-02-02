Geçici işe başvuranlara: Önce AKP'ye kaydol, sonra iş iste!

Niğde'de Toplum Yararına Program kapsamında 31 Mart Yerel seçimleri öncesinde toplam 700 kişinin geçici olarak işe alınacağı belirtildi. CHP'li Fethi Gürer, işçilere işe başvurmadan önce AKP'ye gidin kayıt olun denildiğini iddia etti.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Niğde Belediyesinde 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılacak 350 işçi için, noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 bin 165 işçinin katıldığı kura çekiminin yapıldığı 5 Şubat spor salonunda, kurada isimlerinin çıkmasını umutla bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Gürer, her seçim öncesinde TYP kapsamında kamu kurumlarına geçici işçi almakla işsizlik sorununun çözülemeyeceğini söyledi.

BAŞVURAN HER SEKİZ KİŞİDEN BİRİ GEÇİCİ OLARAK İŞE ALINACAK

Her seçim dönemi öncesinde 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi alımı yapılarak işsizliğin önlenemeyeceğini ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Başvuru yapanlar arasında üniversite mezunu mühendis, öğretmen ve diğer meslek gruplarında gencimiz bir umutla kuradan isimlerinin çıkmasını bekliyor. Ne acıdır ki kuradan, müracaat edenler arasında her 7-8 kişiden biri çıkacak. Şanslı olup kuradan çıkanlar ise seçimlerden sonra ihbarsız, tazminatsız, güvencesiz, toplu iş sözleşmesi olmadan çalıştırılıp işten çıkarılacak. Bu şeklide işsizlik sorunu çözülemez” dedi.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ İŞ İÇİN KURAYA KATILDI

Kura çekimi sırasında CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e dert yanan bir genç ise beden eğitimi bölümü mezunu olmasına rağmen atanmadığı için aylardır iş aradığını ve bulamadığını son çare olarak ise geçici de olsa TYP kapsamında 5 ay 29 gün çalışmak için İŞKUR’a müracaat ettiğini söyledi.

'İŞE BAŞVURMADAN ÖNCE ‘AKP’YE GİDİN KAYIT OLUN’ BASKISI…'

Bu arada Niğde’de TYP kapsamında 31 Mart Yerel seçimleri öncesinde toplam 700 kişinin geçici olarak işe alınacağı belirtildi. Niğde Belediyesine 350, Niğde İl Özel İdaresine 50, Bor Belediyesine 110, Çiftlik Belediyesine 55, Ulukışla Belediyesine 55, Altunhisar Belediyesine 45 ve Çamardı Belediyesine de 45 olmak üzere 700 kişinin geçici olarak işe alınacağı kura çekimlerine yaklaşık 5 bin kişinin katıldı.

Ömer Fethi Gürer yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Ülkemizde 3,5 milyon işsiz var. Geniş tanımlı işsizlik 6 milyonu aşmış. Artık insanlar işsizlikten, çaresizlikten kendini yakacak duruma gelmiş. İşe başvurmadan önce ‘AKP’ye gidin kayıt olun’ baskıları olduğu da iddia ediliyor. Hatta AKP’den olmayanların işe alınmadığı söyleniyor. İnsanlar çaresiz, iş umudu ile her yola başvuruyorlar. Geçici girdikleri işten çıkarılacaklarını da biliyorlar."