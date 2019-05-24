Geçici işçiler Milli Eğitim Bakanlığı'na isyan ediyor

Güvencesiz çalıştırmanın bir türü olan taşeron işçilik kaldırılırken yerine daha derin bir güvencesizlik türü olan geçici işçilik yerleştirildi. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışan binlerce geçici işçinin karne günü işine son verileceği öğrenildi. İşine son verilecek bir geçici işçi soL'un konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda 696 Sayılı KHK’ya göre çalıştırılan 31 bin 908 işçi, 14 Haziran’da, yani karne günü işsiz kalacak.

Ordu'da adını saklı tuttuğumuz bir geçici işçi soL'un konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

'13 YIL KALORİFER YAKTIM, TAMİRAT-TADİLAT, TEMİZLİK YAPTIM'

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Ben 13 yıl bir okulda çalıştım. Okulun kaloriferini yaktım, tamirat-tadilat, temizlik, evrak işleri, tuvalet çukuru işinde bile çalıştım. Uzun yıllar Okul Aile Birliği kanalı ile kısmi zamanlı sigortalı olarak çalıştım. Bu sürede adıma toplam 250 gün sigorta çıktı, bir süre taşeron eliyle çalıştırıldım. 2018'in Nisan ayından itibaren geçici işçi kadrosuna geçtik ve çalışmaya devam ediyorum.

'ÇOCUKLARIMA YENİ KIYAFET ALAMADIM. UZUN YILLAR AKP'YE OY VERDİK ANCAK SICAK BAKMAMAYA BAŞLADIM'

Kadro aldığınızda ne gibi değişikliler gördünüz?

Kadroya geçtik diye sevindik tabii ki. Daha verimli çalışmaya başladık. 22 Mayıs 2019 'da Haziran14 -Ağustos 15 arasında işsiz kalacağımı öğrendim. İki çocuğum üniversitede okuyor, eşim çalışmıyor, evim kira. İki aylık iş de bulamam. Çalışmadan ailemin hayatını nasıl devam ettireceğim ben de bilmiyorum. Çocuklarım üniversiteye başladıklarında hem çok sevindim hem de onları nasıl okutabilirim diye korkuya kapıldım. İnanır mısın, çocuklarıma yeni kıyafet alamadım... Bir komşunun yardımıyla gidip kızıma yeni kıyafetler almışlar. Ben ve ailem uzun yıllar Ak Parti'ye oy verdik, ama 22 Mayıs'tan itibaren hiçbir partiye sıcak bakmamaya başladım. Ben geleceğimi nasıl sağlayacağımı, ekmeğimi nasıl kazanacağımı düşünüyorum.

'KADROLU HALE GELMEMİZ GEREKİYOR'

Geçici işçi kadrosuna geçince ne kadar maaş almaya başladınız?

Maaşımız 2300 lira TL civarındadır. Bizim ile aynı işi yapan kadrolu hizmetliler ise 3300 TL civarında maaş almaktadır. Bizden 1000 daha fazla nerdeyse yarı maaşımız. 15 Ağustos'ta işe gireceğimizin garantisi olup olmadığı konusunda kaygılıyız. Biz geçici işçilerin acilen kadrolu hale gelmesi ve maaşlarımızın hak ettiğimiz oranda yükseltilmesi lazım.

Herhangi bir sendikaya üye misiniz?

Nisan 2018'de geçici işçi kadrosuna geçince bizi Ordu Öğretmen Evi'nde toplantıya çağırdılar ve hepimizi Koop-İş sendikasına üye yaptılar. Sendikanın bizim bütün haklarımızı savunacağını söylediler. Yakın zaman önce sendikayı aradık, bize şu an tüm haklarımızı savunamayacaklarını ama 2019'un sonuna doğru tam kadroya geçebilme imkanımız olduğunu söylediler. Böyle garip bir anlayış var, kime güvenelim...

'NE PRİM ÖDENDİ, NE İŞSİZLİK MAAŞI ALMA HAKKIMIZ VAR, BUNCA YILLIK EMEĞİMİZE KARŞI YOKSULLUĞA TERK EDİLDİK'

Son olarak konuya dair neler söylemek istersiniz?

Sorunlarımızı dile getirip bize ses olan başta soL haber portalı olmak üzere konuyla ilgilenen bütün basın yayın kanallarına teşekkür ederim. 14 Haziran'da hem de karne günü işsiz kalmayı hiçbirimiz hak etmedik. Yaz tatilinde çocuklarım, kızım eve gelecek, insan çocuğunu görmek istemez mi? Çok özledim onları ama iki ay maaş almadan nasıl idare edeceğim, aileme nasıl bakacağım bunu düşünüyorum. İşsiz bırakıldığımız bu süre içinde sadece sağlık primimiz ödendiği için işsizlik maaşı alma hakkımız da bulunmuyor. Bunca yılllık emeğimizin karşılığı açlığa, yoksulluğa terk edilmemiz olamaz. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini, kadrolu olarak çalışmak istiyoruz.