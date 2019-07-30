Gece yarısı düzenlemesi kuyruğu: Yurt dışında yaşayan yurttaşlar emeklilik telaşında

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına uygun şartlarda emeklilik imkanı tanıyan kanunun ansızın değişmesi üzerine bu fırsatı kaçırmak istemeyenler konsolosluklarda uzun kuyruklar oluşturdu. Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı bölgelerdeki bazı konsolosluklar hafta sonu da mesai yaptı.

AKP'nin gece yarısı düzenlemesi yurt dışında yaşayan vatandaşları telaşlandırdı. Yurttaşlar 1 Ağustos’tan itibaren hem emekli olabilmek için çok daha fazla ödeme yapacak hem de alacakları emekli aylığı belirgin oranda düşecek. Ancak 19 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna göre yurttaşların cazip şartlarda emekliliği kaçırmaması için 31 Temmuz’a kadar başvuru yapması gerekiyor. Bazı yurttaşlar bulundukları ülkelerde bu kısa süre zarfında evrakları hazırlayıp başvuru yapamayacaklarından şikayetçi. Bazıları ise gece yarısı gerçekleşen kanun değişikliğine Türkiye tatillerinde yakalandı.

Euronews'tan Server Yanatma'nın haberine göre, “Yurt dışı borçlanma” olarak bilinen uygulama çerçevesinde Türk vatandaşları yurt dışında çalıştıkları süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) belirli bir ödeme yaparak Türkiye’den emekli olabiliyor. Ucuz ve kolay emeklilik fırsatı sunduğundan bu hak oldukça ilgi görüyor. Türkiye’de 2018 sonu itibariyle 659 bin 230 kişi yurt dışı borçlanmasıyla emekli maaşı alıyor. Özellikle yurt dışındaki ev kadınları bu haktan yararlanıyor.

GECE YARISI YASA DEĞİŞTİ

19 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren torba yasanın yurt dışı borçlanma ile ilgili maddeleri, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yurt dışında yaşana yurttaşların eski fırsatlardan yararlanması için 31 Temmuz’a kadar süreleri var.

EMELİLİK PRİMLERİ ARTTI, MAAŞLAR AZALDI

Değişen yasaya göre borçlanma prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarıldı. Bunun yanında diğer ciddi değişiklik ise yurt dışında yaşan yurttaşlar sigortalılık statülerinin SSK’dan Bağ Kur’a geçirilmesi. Bu da emeklilik için daha fazla prim ödenmesi ve emekli maaşının düşmesi anlamına geliyor.

KONSOLOSLUKTA SIRA BULMAK İMKANSIZ

Avrupa’da yaşayan Türkler sosyal medya gruplarında değişikliğe tepki gösterdi. Birçok kişi bu kadar dar zamanda Avrupa ülkelerinden gerekli evrakları alıp başvuru yapmanın zor olacağından şikayetçi. Avrupa’daki Türk misyonlarında konsolosluk işlemleri için sıra almak gerekiyor. Yurttaşların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde sıra bulmak imkansız. Bazı konsolosluklar bu yüzden fazla mesai yaptı.