Gece kuşları daha genç ölmeye yatkın oluyor

Britanya'da yapılan bir araştırma, "gece kuşları"nın erken uyuyanlara nazaran ölüm riskinin daha fazla olduğunu gösterdi.

Britanya'da 430 binden fazla kişi üzerinde 6,5 yıl süreyle yapılan bir araştırmada, gece geç saatlere dek uyumayan kişilerin, erken uyuyanlara nazaran ölüm oranının yüzde 10 daha yüksek olduğu görüldü.

Çalışmanın yazarlarından Surrey Üniversitesi'nden Malcolm van Schantz, “Bu artık göz ardı edilemeyecek bir halk sağlığı meselesi” dedi ve “gece kuşlarının” işe daha sonra başlaması ve daha geç çıkmasına dönük bir düzenleme yapılması gerektiğini öne sürdü.

"Kuzey Amerika Üniversitesi"nden bir çalışmacı Kristen Knutson ise, "Sabahçılar dünyasında yaşamaya çalışan gece baykuşları sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirler" dedi.

İkili, halka açık bir veritabanından 38-73 yaşlarındaki yaklaşık yarım milyon insan hakkında bilgi topladı. Katılımcıların yüzde 27'si kendilerini "kesinlikle bir sabah insanı", yüzde 35'i "geceye nazaran daha fazla sabah insanı" ve yüzde 28'i "sabahçıdan daha fazla gececiı" ve yüzde 9'u "kesinlikle gececi" olarak niteledi.

Ayrıca kilolarını, sigara içme alışkanlıklarını ve sosyoekonomik durumlarını da belirttiler.

Gruptaki ölümler - toplamda 10 bin 500'ün üzerinde - altı buçuk yıl boyunca belgelendi.

Çalışmanın sonucu, gece kuşlarının sabahçılara göre yüzde 10 daha fazla ölüm riski taşıdığını gösterdi.

Gece yarısı grubundaki insanlar, psikolojik bozukluklar, diyabet, mide ve solunum sıkıntısı çekmeye daha yatkındı ve toplamda daha az uyudular.

Aynı zamanda gececiler, sigara içmeye, alkol, kahve ve yasadışı uyuşturucu kullanmaya daha eğilimliydiler.

Knutson, daha yüksek riskin sebebinin "geç saatlerde insanların dış çevrelerine uymayan bir iç biyolojik saate sahip olmaları"ndan kaynaklanabileceğini, "psikolojik stresin altında, beden için yanlış zamanda yemek yeme, yeterince egzersiz yapmama, yeterince uyumama, gece uyanık olma ve hatta belki uyuşturucu ya da alkol kullanımı olabileceğini" söyledi.

Araştırmacılar, gece kuşları için özel yaklaşımlar önerdi ve "08.00'deki bir vardiyaya kalkmaya zorlanmamalılar" dedi.