Gebze'de Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Semt Evlerinden biri daha bugün Gebze Mevlana Mahallesi'nde İrfan Ertel'in Maden ve Metal İşçileri sergisiyle açıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Semt Evlerinden biri daha bugün Gebze Mevlana Mahallesi'nde açıldı.

Mevlana Semt Evi açılışı, İrfan Ertel'in Maden ve Metal İşçileri sergisiyle başladı. Ertel bugün açılışta yer almaktan duyduğu mutluluğu ve gururu paylaştı.

Ertel'in ardından sözü TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler aldı.

Konuşmasında Semt evlerinin kuruluş amacına değinen Güler, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün buraya gelenler resimlere bakarken burada ne anlatılmak isteniyor diye soruyor, bir işçi bu resimdeki benim diyor. Semt evi bu. Burası bir mahalle. Diğer sol partiler ne yapar bilmem ama biz dışarıdan seslenmiyoruz emekçilere, mahallelerdeyiz, buradayız. Başka herhangi bir kurumun başka herhangi bir partinin, herkesin kendine ait çıkarı olabilir, ben buradan ne kazanacağım diye bakabilir. Komünistlerin farkı budur. Komünistlerin kendilerine ait çıkarları yoktur. İşçilerin, emekçilerin, yoksulların yararı neyse komünistlerin çıkarı budur. Başka bir şey bilmeyiz biz. Aklımız da ermez. Bizim yapmak istediğim şey bu, semt evi bu. Dünyada 15 dakikada bir işçi ölüyor, biz o 15 dakikada bir öldürülen işçilerin partisiyiz. Onların hayatta kalmasından başka bir çıkarımız yok. Biz bir ay sonra seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz, semt evleri açmaya başladık. Şimdi burada açıyoruz ve her yerde açacağız. Bu insanlar, emekçiler bu semt evlerine gelecekler ama sadece resim görmeye değil aynı zamanda resim yapmaya da gelecekler. TKP burada ‘Biz buraya geldik buranın insanlarıyla güzel işler yapıyoruz’ demek için semt evleri açıyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarımın emeğine sağlık, biraz önce o resimdeki işçi benim diyen arkadaş buranın sahibidir.” Aydemir Güler sözlerini TKP saflarında 1 Mayıs’a çağrıda bulunarak noktaladı.

Açılışta Mevlana Mahallesi sakinlerinden işçi Halil Taşçı söz aldı. Taşçı, mahallelilerin desteğini beklediğini belirterek şu şekilde konuştu: “Ben bu mahallede doğmuş, bu mahallede büyümüş kaderinde işçilik olan, herkes gibi fabrikalarda ezilen işçilerden birisiyim. Ve ezilmeye devam ediyoruz. Bizim burada olma sebebimiz birlikte bir şeyler yapabilmek, haklarımızı bilmek, haklarımıza ve birbirimize daha fazla sahip çıkabilmek. Amacımız bu birliği sağlayabilmek. Bu yüzden Türkiye Komünist Partisi yerelleşme adına girebildiği bütün mahallelerde, semtlerde semt evlerini açmaya başladı, açmaya da devam edecek. Bütün mahallenin desteğini, katabileceklerini bekliyoruz. Biz buradayız. İşçilerin, ev işçisi kadınların, gençlerin haklarını savunmaya, birlikte mücadele etmeye TKP olarak hazırız.” dedi.

Etkinlik İrfan Ertel’in müzik dinletisi ve sohbetlerle son buldu.