Gebze Cezaevi önündeki ailelere polis saldırısı: 12 kişi gözaltına alındı

Gebze Cezaevi önünde açlık grevinde olan çocukları için nöbet tutan ailelere saldıran polis, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Gebze Cezaevi önünde açlık grevinde olan çocukları için nöbet tutan ailelerin basın açıklamasına izin vermeyen polis, ailelere müdahale ederek 11’i kadın toplam 12 kişiyi gözaltına aldı.

HDP Milletvekili Nuran İmir'in müdahale sırasında fenalık geçirdiği öğrenildi. Gebze Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan aileler daha sonra Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Geçtiğimiz gün, cezaevinde açlık grevinde olan tutukluların aileleri, Gebze Cezaevi önünde oturma eylemi yapmak istemiş, polis anneleri coplarla itmiş, hakaret etmişti. Kocaeli Valiliği, müdahaleyi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.