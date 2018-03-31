Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Adana-Gaziantep otoyolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'ten Adana istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsü bilinmeyen ve anı istikamette seyir halinde bulunan kamyonete çarptı.

Kamyonetin otoyolda Gaziantep yönüne dönüş için sola manevra yaptığı esnada meydana gelen kazada, ismi henüz tespit edilemeyen 2 kişi öldü. Kazada her iki araçta bulunan Songül Narin, Ahmet Narin, Nazlı Narin, Emine Kaya, Alperen Kaya, Leyla Akdelül, Cemal Meşe ve Mehmet Hafi Damar ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırılarak kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açılırken kazayla ilgili jandarma inceleme yaptı.