Gaziantep'te Solcu Liseliler Nâzım Hikmet'in 116. yaşını kutladı

Solcu Liseliler, Gaziantep'te Nâzım Hikmet'in 116'ncı doğum gününü kutladı.

Nâzım Hikmet 116. yaşı birçok ilde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep'te Solcu Liseliler'in gerçekleştirdiği etkinlikte şiirler, türküler okundu, oyunlar sergilendi ve yarışmalar yapıldı.

Nâzım'ın mücadeleci ve komünist kimliğine vurgu yapan liseliler, ayrıca Yapı Kredi Yayınlarının uyguladığı sansüre tepki gösterdiler.

Etkinlikte Solcu Liseliler adına yapılan konuşmada, ''Nâzım'ı anlamak ve anlatmak değerli, mücadelesinde olmak Nâzım'a yoldaş olmak gurur verici. Tüm dostlarımızı Nâzım'a yoldaş olmaya çağırıyoruz'' denildi.