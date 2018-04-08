Gaziantep'te kadın cinayeti: Genç kadın 7 yerinden bıçaklandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde sürücü kursunda çalışan bir kadın, tartıştığı kişi tarafından 7 kez bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep'te bir sürücü kursunda çalışan 23 yaşındaki genç kadın, bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre, Araban ilçesi Yeni Altıntaş Mahallesi Akbudak Caddesindeki bir sürücü kursunda çalışan Sevda Betül Altıntaş ile kursta görüştüğü Hasan Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise Hasan Ç. Sevda Betül Altıntaş’ı 7 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Olayın ardından koşarak kurstan çıkan Hasan Ç.’yi gören vatandaşlar, sürücü kursuna girdiklerinde Altıntaş’ın kanlar içinde buldu. Bir otomobil ile Araban Devlet Hastanesine götürülen Altıntaş’a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araban Devlet Hastanesi morgundaki Altıntaş’ın cenazesi savcılığın ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın firari zanlısı Hasan Ç.’yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.