Gaziantep'te kadın cinayeti

Gaziantep'te uzun süredir eşi Öznur D.'den ayrı yaşayan Mehmet D. akşam saatlerinde tartışmaya başladı.
59 yaşındaki Mehmet D., evde bulunan pompalı tüfekle avluda bulanan karısına ateş etti. Öznur D. olay yerinde yaşamını yitirirken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın incelemesinin ardından Öznur D.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı.
Olay yerinden ayrılan katil eş, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.