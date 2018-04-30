Gazi Üniversitesi'nde eylemler sürüyor

Gazi Üniversitesi'nde bugün de üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısına karşı eylem vardı. Katılımın yoğun olduğu eyleme, akademisyenler de destek verdi.

Gazi Üniversitesi'nde üniversitenin bölünmesini öngören yasa tasarısına karşı 3 gündür süren eylemler ses getirmeye devam ediyor.

Bugün akademisyenlerin de katılımıyla toplanan yüzlerce öğrenci, "Gazi bizimdir, bizim kalacak" sloganlarıyla protestoya devam etti.

GAZİ BASKIYA BOYUN EĞMEDİ

Çevik kuvvet'in üniversiteye girerek "güvenlik önlemi" aldığı eylem, öğrencilerin kararlılığıyla sürdürüldü. Eylem akademisyenler tarafından "Arkadaşlar sizlere zarar gelmesin, OHAL nedeni ile eylemi sürdürmemiz suç olur" denilerek dağıtılmak istendi.

Üniversite öğrencilerini karşısına alamayan faşist grup ise, bu defa eylemi içeriden sabote etmeye çalıştı. Faşist sloganlar atan ülkücü gruba öğrenciler eşlik etmedi.

"40 yıllık hukumuz var" pankartları ile alanı dolduran Gazi Üniversitesi Hukuk fakültesi öğrencilerine İİBF, Mühendislik, Eğitim ve Sağlık öğrencileri de destek verdi. Öğrenciler yasa tasarısı geri çekilene kadar kazanılmış haklarını korumak için mücadele edeceklerini duyurarak eyleme son verdiler.