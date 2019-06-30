Gazi Koşusu’nda 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları

Gazi Koşusu'nu kazanan 'The Last Romance' isimli atın sahibi Melis Kurtel Emin ve jokey Ahmet Çelik'e ödülleri İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle verildi.

Mustafa Kemal Atatürk adına ilk kez 1927'de düzenlenen Gazi Koşusu, bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. 2400 metre mesafeli yarışta safkanların kıyasıya mücadelesini Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance' kazandı.

Gazi Koşusu'na ödül törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu podyuma gelirken ''Ekrem Başkan'' ve ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganları atıldı.

Üst üste 5. kez Gazi Koşusu zaferini yaşayan Ahmet Çelik, kendisini tebrik eden Başkan Ekrem İmamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" dedi.