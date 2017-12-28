Gazeteci Buket Aşçı yaşamını yitirdi

Gazeteci-yazar Buket Aşçı Gürel, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti.
Kanser tedavisi gören ve böbrek nakli yapılan gazeteci-yazar Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Son olarak Vatan Kitap Genel Yayın Yönetmenliği yapan 41 yaşındaki Gürel, kitap eklerinde okuyucularıyla buluşuyordu.
Buket Aşçı Gürel, durumunun ağırlaşması nedeniyle ocak ayında yazılarına ara vermek zorunda kalmıştı.
Yazarın cenazesi yarın Levent Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos mezarlığında toprağa verilecek.