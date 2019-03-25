Gazeteci Ayşenur Arslan nasıl gözaltına alındığını canlı yayında anlattı

Gazeteci Ayşenur Arslan Eskişehir'de gözaltına alınmasını canlı yayında anlattı. Arslan, gözaltı sırasında önce polisin elinde tebligat olmadığını, milletvekillerinin ve avukatların devreye girmesinin ardından tebligatın ortaya çıktığını belirtti.

Ayşenur Arslan, Halk TV'de hazırladığı Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'nın katıldığı Medya Mahallesi programında Eskişehir'de gözaltına nasıl alındığını anlattı.

Arslan gözaltına alınması esnasında polisin elinde tebligat olmadığına dikkat çekti.

'ORTALIK AYAĞA KALKINCA GÖZALTI KARARI TEBLİGATA DÖNDÜ'

Arslan gözaltına alınmasını şöyle anlattı:

"Başıma gelen şey çok abartılacak bir şey değil, önce duyurmayayım diye düşündüm ama sonra dedim ki burada bir taciz var, bir gazeteciye yönelik gözdağı var dedim ve duyurmaya karar verdim.

Bunu Türkiye'de sıradan bir kişinin başına gelmiş bir olay olarak da dinleyebilirsiniz

Eskişehir'de bir otelde oturuyoruz. Yanımda Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru var. O gitti otel çalışanlarıyla konuştu, derken yanında iki polisle geldi İsmail. 'Sizi almaya geldik, hakkınızda yakalama kararı var' dediler.

Soruyorum 'gözaltında mıyım?' diye 'evet' dediler.

Beni gözaltına almaya gelenler 'ben neden aranıyorum' sorusuna cevap veremediler.

Diyorlar ki 'Sizi götürmek zorundayız', kalktık. İsmail Kumru 'Siz önden gidin biz arabayla takip edelim' dedi, olmaz dediler.

Polis minibüsüne gittik, tam bineceğim, İsmail kendini benim önüme attı, 'bir dakika' dedi.

O sırada Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt geldi, 'Benim misafirim o, öyle size veremem kolay kolay' dedi.

Önümüze resmen duvar ördü, vermedi, 'zordur almak bizden kızı' dediler. Resmen duvar oldu önüme.

Bu andan itibaren olay bambaşka bir yere evrildi. Önce Eskişehir, sonra Ankara ayağa kalktı. Bu arada polisin elinde tebligat olmadığı ortaya çıktı.

CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök devreye girmiş. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yardımcısı ile görüşmüş, derken gözaltı kararı birden tebligata döndü."