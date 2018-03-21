Galatasaray Üniversitesi’nde Oyak-Renault‘ya protesto

Galatasaray Üniversitesi’nde TKG’li öğrenciler, “Bizfest” isimli kariyer haftasına sunum için katılan ve sık sık işçi düşmanlığıyla gündeme gelen Oyak – Renault’yu protesto ettiler.

Geçen sene, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğrenci kulüpleri imzası kullanılarak düzenlenen "Şirketlerle Buluşma" toplantısında Galatasaray Üniversitesi’de öğrenciler Fransız Renault temsilcisini protesto etmişlerdi.

Bu yıl da düzenlenen kariyer haftasına konuşmacı olarak gelen Oyak - Renault’yu protesto etmek isteyen TKP’li öğrencilerin salonda bulunmaları sebebiyle, etkinlik 1.5 saat geç başlatıldı.

Ertelemelere rağmen salonu terk etmeyen öğrenciler, Oyak - Renault otomobil fabrikalarının sunumu için gelen konuşmacının söze başlamasıyla birlikte Renault’un işçi düşmanı uygulamalarını vurguladılar.

TKP’li öğrenciler “Renault’nun değil direnen metal işçilerinin yanındayız” başlıklı bildiriyi okuyarak geçen sene Renault’da işten çıkarılan 600 işçiyi, işçilerin grev hakkını hiçe sayıp lokavt ilan eden fabrikalardan birinin Renault olduğunu ve geçen Aralık ayında Oyak servisinin geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 4 işçiyi hatırlattı. Salonun çoğunluğunu oluşturan TKP’li öğrenciler açıklama sonrası salonu terk etti.