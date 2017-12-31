FSM Köprüsü girişinde zincirleme kaza

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişi Edirne istikametinde aniden bir otomobilin durması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında FSM Köprüsü Kavacık Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda seyir halinde olan kimliği belirsiz bir sürücü aracıyla aniden durdu. Sürücünün durduğunu fark eden 34 EU 0209 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü de frene basarak durabildi. Ancak hemen arkasından seyreden 34 BM 8027 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü Mustafa Oduncu araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu sürücü Oduncu araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kavacık itfaiye istasyonuna bağlı ekip, dakikalar süren çalışma sonucu sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sedyeye konulan yaralı sürücü ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Araçtaki sürücü ve yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri yol üzerinde parçaları temizlerken, polis ekipleri de trafiğin akışını sağlamak için uzun çaba sarf etti. Kazaya karışan araçlar kısa süre sonra trafik çekicilerinin yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.