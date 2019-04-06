Foça'da cüruf ve tehlikeli atık alanı yanıyor...

İzmir'in Foça ilçesinde cüruf ve tehlikeli atık alanında yangın çıktı. Patlama seslerinin yükseldiği, elektriklerin kesildiği bölgede köylüler destek bekliyorlar.

İzmir'in Foça ilçesinde Ilıpınar bölgesinde cürüf ve tehlikeli atıkların toplandığı alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangının nedeni hakkında henüz bilgi alınamazken, yanan bölgede plasitk atıklarını bulunduğu öğrenildi.

Patlama seslerinin yükseldiği, elektriklerin kesildiği bölgede köylüler destek bekliyorlar. İlk aşamada solunum sıkıntısı, göz yaşarmasından şikayetçi olan yöre halkı, bölgedeki cüruf ve katı atık depolama alanından şikayetlerini uzun süredir dile getiriyorlardı.

YANAN BÖLGEDE NE VAR?

Ilıpınar Gölyüzü mevkii (ormanla çevrili tarım alanı), demir çelik fabrikaları ve termik santral atıkları için depolama alanı olarak hizmet(!) veriyor.

Bu cüruf materyali ve diğer tehlikeli toksik atıklar geçen yıl da bir yangına yol açmıştı. Bilinen en kanserojen maddeler olan dioksin ve furanların da havaya karıştığı, bunları soluduğumuz belirtilmişti.

Dağlar gibi yığılan bu cüruflar yeraltı sularını kirletiyor. Toz (partikül madde) kirliliği ile tarımı, ormanı tehdit ediyor.

Çevre Bakanlığı tarafından izin verilmiş olması, bu yıkımı yerel yönetimlerin ve yurttaşların durduramayacağı anlamına gelmez.