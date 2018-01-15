Florence Nightingale emekçisi sömürü, baskı ve mobbingi soL'a anlattı

Sağlık hizmetinin piyasalaştırılması bu alandaki emekçilerin yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Özel sağlık kuruluşlarından biri olan Florence Nightingale Hastanesi de emek sömürüsünün, hak gaspının, insanlık dışı çalışma koşullarının, baskının ve mobbingin yaşandığı iş yerlerinden biri. Bu kuruluşta çalışan bir sağlık emekçisi yaşadıklarını soL'a anlattı.

Sağlık hizmetinin piyasalaşması ve performans sisteminin hayata geçirilmesi sağlık emekçilerini güvencesizleştirmeye, sağlık emekçilerinin daha fazla sömürülmesine yol açıyor.

Türkiye'deki tüm emekçiler gibi, sağlık emekçilerinin çalışma koşulları da giderek zorlaşıyor.

AKP'nin "sağlıkta dönüşüm" adı altındaki saldırısıyla birlikte sağlık emekçilerinin koşulları zorlaşırken, sağlık hizmeti de niteliksizleşiyor.

Sağlık sistemindeki özelleştirme ile daha az sağlık çalışanıyla daha fazla hizmet vermek, sağlık çalışanlarının itibarsızlaştırılması, güvencesiz ve ağır çalışma koşulları, fazla ve yoğun mesai, sağlık emekçileri açısından yakalanacakları meslek hastalıkları, şiddet vakaları gibi sonuçları da doğuruyor.

İstanbul'da Florence Nightingale Hastanesi'nde çalışan bir sağlık emekçisi, çalışma koşullarına ilişkin soL'a açıklamalarda bulunurken, haberde adının geçmesi durumunda işten çıkarılabileceği vurgusu yapıyor.

FLORENCE NIGHTINGALE'DE İŞÇİ DÜŞMANI UYGULAMALAR

Öncelikle çalıştığınız kurumdan bahseder misiniz?

Florance Nightingale adı itibarıyla epeyce havalı, konforlu, gösterişli hizmet veren bir hastane olarak bilinir. İçerisinde bir emekçi olana kadar her şey böyle görünüyordu! Ama bilinmez ki; patronlar işçilerin yol paralarından keserek, lezzetsiz ve kalitesiz yemekler vererek, (içerisinde kıl ve küf görülmüşlüğü bile var), üstelik şikâyet edildiği halde umursamayarak ucuz ve sağlıksız yemek ile kâr sağlama peşinde olan bir kurumdur. Bir de üstüne taşeron işçileri öğle yemeklerinden muaf tutmaya çalışıp ya da günlük yemek ücretlerini alarak işçi düşmanlığında sınır tanımayan bir hastanedir. Çalışanların öğle yemeklerine dahi göz diken hastane, İstanbul’un en merkezi semtlerine yeni şubeleri bu şekilde kolayca açabilir tabii ki.

"FAZLA MESAİLERİ ÜCRETE ÇEVİRMİYORLAR"

Çalışma koşullarınız nasıl?

Çalışma koşulları elbette ki zor. Hele ki kapalı ortam ekipleri için oldukça zor... Meslek gereğince kullanılması gereken çeşitli kimyasallar vardır. Önlem alınmadığı takdirde bu kimyasallar oldukça tehlikeli olup kansere yakalanmaya kadar getirebilir. Önlemi ise; havalandırma, kişisel korumalı kıyafetler, her 6 ayda bir akciğer filmi çektirme ve aşılar gibi… Çalışanların iş sağlığı konu edildiğinde; denetimler yetersiz kalıyor, koruma ekipmanları işçi sağlığına uygun değil, çalışma ortamları iyi havalandırılmıyor. Meslek hastalıklarına davetiye çıkarıyor bu durum.

15 dakikalık çay molasını sadece yemekhanede kullanabiliyoruz, hastane dışında ya da bahçede temiz hava alarak kullanmamıza dahi müsaade edilmiyor. İçme suyumuz ise Terkos suyu. Yani güzel, temiz sudan bile mahrumuz. Çoğumuz o suları içiyor, bir kısmımız da dışarıdan alıyoruz.

Çalışma saatlerimiz düzensiz, en büyük problemlerden biri fazla mesai... Mesailerimizi izin olarak kullanmaya zorlandırılıyor, buna mecbur bırakılıyoruz. Fazla mesai izinlerini ise düzenli olarak kullanamıyoruz tabi ki… Biz emekçilerin fazla mesailerini izin gününe çevirip, mesai ücretlerini ödemiyorlar.

Kısacası; kağıt üzerinde yeterli görülen hatta bütün denetimlerden sıkıntısız geçebilen bir kurumun, denetim öncesinde emekçilere yaptığı baskıyı es geçmek olmaz. Taşeron emekçileri görünmemeleri için (herhangi bir açıklama yapamayacaklarından) çalışma ortamından uzaklaştırıyorlar. Zaten hepimizin bildiği üzere denetim öyle çat kapı olmuyor ki gerçekler ortaya çıksın. Gelmeden önce çaktırmadan haber veriliyor (kendinizi toparlayın misali…) sonra denetimden geçerli not kuruma verilmiş oluyor…

"KİŞİSEL SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ BİLE DENETİM ALTINDA"

Yaşadığınız mobbing örnekleri var mı?

Kurumun havalı adına “gölge düşürülmemesi” için bizlerin kişisel alanlarına dahi baskı uyguluyorlar… Kişisel sosyal medya hesaplarımız dahi kurumun denetimi altında. Bu konuyla ilgili taahhütnamelerimiz bile var; “Aman kurumun ismine bir zeval gelmesin!”

Son olarak sağlık emekçilerine iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

Florence Nightingale gibi özel bir hastanede çalışan sağlık emekçisi olarak, patronları büyütmek yerine kendim gibi sağlık emekçilerine yapılan baskılara, haksızlıklara, sömürülere dikkat çekerek hem sağlık emekçilerinin haklarını korumak hem de içinde bulunduğumuz bu durumu paylaşmak istedim. Sömürü sadece sağlık sektöründe değil tabii, tüm iş kollarında aynı çile yaşanıyor. Yapmamız gereken birlikte olup, yan yana gelip, emeğimizin sömürülmediği bir düzen kurmak...