Fişleme 'yapay zeka' ile devam edecek...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP'nin kişisel verileri toplama aracı olarak kullandığı e-Nabız sistemini daha fazla ilerleteceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı ve kişisel verilerin toplanıp yurttaşların fişlendiği 'e-Nabız' uygulamasını övdü.

Koca, Türkiye'nin dünyada ilk defa yapay zekâ ile kontrol edilebilecek ‘e-Nabız’ uygulamasına geçtiğini aktardı ve hiçbir ülkede ‘dijital onay’ sisteminin olmadığına dikkat çekerek, “MR ve tomografiyi e-Nabız üzerinden takip ediyoruz. Sezaryen ve obezite ameliyatlarına dijital ortamda onay verilecek. Bunları yapay zekâ ile denetleyeceğiz” dedi.

E-nabız sistemi ile kişisel verilerin tek bir merkezde toplantığı, AKP'nin seçim bu verilerden yararlandığı konuluşmuştu. Türk Tabipler Birliği 'e-Nabız' çıktığında konu ile ilgili olarak uyarmıştı:

SAĞLIK BAKANLIĞI KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMAKTA ISRARCI

Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat’ta yayımladığı 2015/5 sayılı Genelgesi'nde e-Nabız ismi ile Sağlık Net Online Sistemi kurduğunu bildirmekte ve bütün kişisel sağlık bilgilerinin kendisine gönderilmesini istemektedir.

Sistemin amacının hastaların her nerede tedavi görürse görsün bu sistem üzerinden kendi sağlık bilgilerine erişebilmesini amaçladığı belirtilmekte,

Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinde ayrıntılı bilgi edinilebileceği belirtilen “enabiz.gov.tr” ve “sys.sagliknet.saglik.gov.tr” adreslerinde “hastanın ne tür sağlık verilerinin rızası olmaksızın gönderilebileceği” konusunda açıklayıcı bilgi verilmemiştir. “Acil sağlık veri seti”nin neleri içerdiği yönünde de bir bilgiye erişilememektedir.

Sağlık bilgilerinin hastalarının rızaları ile de olsa merkezi olarak toplanıp işlenmesi bu bilgilerin başkalarının eline geçmesi, mahremiyetin ihlal edilmesi riskini büyütmektedir. Nitekim Devlet Denetleme Kurulu 2013 yılında yayınladığı Rapor’da içinde Sağlık Bakanlığı'nın da yer aldığı kamu kurumlarının kişisel verilerin korunmasındaki yetersizliklerini ve hak ihlallerini ayrıntılarıyla saptamıştır. SGK’nın sağlık verilerini sattığı Sayıştay raporuna yansımış, hekimlerin kişisel verilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından korunamadığı ve internette yayınlandığı ve daha pek çok ihlal bilinmekteyken Sağlık Bakanlığı'nın sağlık kuruluşları ve hekimlerden 5-10 gün içinde oluşturmaları istenen bilişim sistemiyle veri toplama gayretinin sebebi anlaşılamamaktadır.

AŞI REDDİNE 'MİLLİ' ÇÖZÜM

Gericilerin aşı karşıtlığını yükseltmesi ve AKP'nin bu konudaki sessizliği hastalıklara davetiye çıkarırken, aşı karşıtlığına ilişkin de açıklamada bulunan Koca, “Türkiye’de de aşı reddi konusu gündemde. Aşıları bebeklik döneminde, okul çağı döneminde yapıyoruz. Okul öncesi yapılan aşıların oranı yüzde 96’nın altına düşmüyor. Okul çağı döneminde ise bu oranın düştüğünü görüyoruz. Temelde aşı reddine sebep olanın yanlış algının, aşıların ithal olmasıyla da ilişkili olduğunu biliyoruz” dedi.

Koca şöyle devam etti: “O nedenle de aşıların yerlileştirilmesinin aşı reddinin de azalmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Onun içinde önümüzdeki 2023 yılına kadar aşıları olabildiğince yüzde yüze yakınını yerlileştirme tutumu içindeyiz. Ağustos ayında ilk yerli aşımızın, difteri-tetanos aşısının ruhsatını vermiş olacağız. Onun dışında kuduz, difteri, ve bazı anti serumları da yıl sonuna kadar artık üretebilir hale geleceğiz. Hedefimiz 2023’e kadar tüm aşılarımızı ülkemizde üretmek. Yalnızca Hepatit-A aşısının yerlileşmesiyle, kamu maliyesine katkısı 10 yılda 860 milyon TL olacak. Ciddi oranda aşının yerlileşmesi ile aşı reddinin gündemden devre dışı kalacağını düşünüyorum.”