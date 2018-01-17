'Fırat Kalkanı'nda görev yapan asker 'FETÖ'cüyüm deyip teslim oldu

Yüzbaşı Burak Akın’ın ardından muvazzaf askerler arasında başlayan 'FETÖ'cüyüm itiraflarına bir yenisi daha eklendi. 'Fırat Kalkanı'nda görev yapan bir üsteğmen cemaatle irtibatı olduğunu itiraf ederek teslim oldu.

Yüzbaşı Burak Akın’ın ardından muvazzaf askerler arasında başlayan "FETÖ"cüyüm itiraflarına bir yenisi daha eklendi. Kilis'te "Fırat Kalkanı Harekatı" bölgesinde görev yapan bir askerin Gülen cemaati ile irtibatı olduğunu söyleyerek savcılığa başvurduğu belirtildi. Alınan bilgiye göre "Fırat Kalkanı Harekatı" bölgesinde görev yapan muvazzaf asker, cemaat üyesi olduğunu ve itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Üsteğmen olduğu öğrenilen asker, savcılıktaki işlemlerin ardından emniyete götürüldü