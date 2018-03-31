Finike'nin portakal bahçeleri duble yol uğruna bölünecek!

Antalya’nın Finike ilçesindeki portakal üreticileri, yeni duble yol projesinin verimli tarım arazilerinin tam ortasından geçtiğini belirterek yolun yapılmamasını istedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün duble yol projesinin güzergahının bir bölümü, Finike’deki portakal bahçelerinden geçiyor.

Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Celal Bülbül, cumhurbaşkanlığına dilekçe yazarak yolun Finike ovasından geçtiğini, tamamı verimli ve dikili narenciye bahçelerinin geri dönüştürülemez biçimde kaybolacağını kaydetti.

İlçede üç kuşaktır üretim yapıldığını, portakalın yörenin en önemli geçim kaynağı olduğunu ifade eden Bülbül, ağaçların sökülmesinin ve yolun, ovanın iklim yapısını olumsuz yönde değiştireceğini kaydetti.

Bülbül, yolun soğuk aylarda güney rüzgarını (ılıman rüzgar) büyük bir nispette önleyeceği için don zararına karşı meyveleri daha da korumasız bırakacağını dile getirdi.

Yola bir itiraz da Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TOROÇDER) Başkanı Ali Fahrettin Çağlayan’dan geldi.

Çağlayan, Finike ve Batı Antalya ormanlarıyla su kaynaklarının taş ocaklarıyla "tükenirken", "hesapsız ve plansız" olduğunu söylediği otoyol projesinin ovanın ve ilçenin geleceğini yok edeceğini aktardı.

TOROÇDER başkanı, ovanın Finike Körfezi kıyılarında yaklaşık 80 kilometrekarelik bir alanı kapladığı, Finike portakalı başta olmak üzere turunçgil yetiştiriciliğinin üretim alanı olduğuna vurgu yaptı.

Çağlayan yol projesinin ovayı ikiye bölmesiyle rüzgar ve su açısından iklimsel, ekonomik ve yaşamsal sorunlar ortaya çıkacağını belirterek projenin var olan D-400 Karayolu’nun genişletilerek uygulanabileceğini ifade etti.

Finike’de yılda 220 bin tonun üzerinden portakal üretimi yapılıyor. Türkiye’de yılda 2 milyon tona yakın portakal üretiliyor.