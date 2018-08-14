Fidel 92. doğum gününde Ankara’da anıldı

Küba Devrimi’nin lideri başkumandan Fidel Castro Ruz, doğumunun 92. yıldönümünde Jose Marti Küba Dostluk Derneği’nin Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte anıldı.

Küba Devrimi’nin lideri başkumandan Fidel Castro Ruz, doğumunun 92. yıldönümünde Jose Marti Küba Dostluk Derneği’nin Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte anıldı.

Her yıl 13 Ağustos’ta Fidel’in doğum gününü kutlamak için bir araya gelen Küba dostları, bu yıl da başkumandanın anmak üzere buluştular. Doğum günü etkinliğinde Fidel’in yaşamının yakın tanıklarından belgeselci ve fotoğraf sanatçısı Roberto Chile’nin yönetmenliğini yaptığı Fidel es Fidel (Fidel Fideldir) belgeseli gösterildi. Ardından Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet Gonzalez Fernandez, Küba Büyükelçiliği adına bir konuşma yaptı.

Gonzales konuşmasında 20 yüzyılın yetiştirdiği en önemli devrimcilerden biri olan Fidel Castro’nun yalnızca Küba ve Latin Amerika’yı değil tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Bir askeri stratejist, devlet adamı, ideolog, lider ve yoksulların savunucusu olarak dünya devrimci hareketine etkisinin kendisini ve mücadelesini yerkürenin tüm köşelerine ulaşan bir efsaneye dönüştürdüğünü anlattı.

Gonzales, Fidel’in ABD’nin 90 mil ötesinde sosyalizmin hayata geçebileceğini göstererek kıtanın tarihini Küba Devrimi öncesi ve sonrası olarak ikiye böldüğünü bildirdi.

Konsolos, sözlerini Fidel için yazılmış “Fidel Ölmedi” şiiri ile sonlandırdı.

Konuşmanın ardından Küba Dostları Fidel’in doğum günü pastasını keserek kadehlerini Fidel için kaldırdılar.